Скільки нардепів пішли на фронт і чи воюють їхні діти: Стефанчук відповів

Інформації про те, аби хтось із дітей народних депутаів пішов на фронт, Стефанчук не має.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на війну вирушили два народні депутати.

Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Так, на фронт пішли нардепи від фракції "Голос" — Роман Костенко і Роман Лозинський.

Зазначимо, що Роман Костенко з позивним "Гром" брав участь у бойових діях в АТО/ООС і входить до числа "кіборгів" — захисників Донецького аеропорту. Після повномасштабного вторгнення РФ він брав участь в обороні Миколаєва, а також у звільненні Снігурівки.

Роман Лозинський крім політичної діяльності є матросом Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Вони фактично з першого дня пішли на фронт і дуже ефективно працюють і на фронті, і працюють у Верховній Раді. Вони беруть участь у засіданнях як комітетів, так і Верховної Ради", — розповів Стефанчук.

Чи воюють діти нардепів

Інформації про те, аби хтось із дітей народних депутаів пішов на фронт, Стефанчук не має.

"Мабуть тому, що у нас молодий склад Верховної Ради. У когось ще просто немає дітей, у когось вони маленькі. Що стосується старшого покоління, мені про такі випадки невідомо", — зазначив голова ВР.

Зазначимо, що народні депутати не підлягають призову під час мобілізації.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 січня, у міській раді Броварів роздавали повістки. Виклик до військкомату отримали мер Ігор Сапожко і дев’ятеро чоловіків, які були присутні у залі засідань.

Згодом Сапожко розповів, що вже відвідав військкомат та повторно пройшов звіряння облікових даних.

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