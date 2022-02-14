Скільки народних депутатів виїхали за кордон: Стефанчук розповів про "покарання" для них

Скільки народних депутатів виїхали за кордон: Стефанчук розповів про "покарання" для них

У Раді завтра перевірятимуть, скільки нардепів не повернулося до України.

Станом на вечір 14 лютого за межами України перебуває 23 народних депутата.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками закритої наради 14 лютого.

"Будемо вважати, що вони встигнуть на засідання, яке буде розпочинатися о 10:00 у Верховній Раді. Усі будуть виконувати свій громадянський обов'язок, свої обов'язки як нардепи. Сьогодні їх 23 (перебуває за межами України. - Ред.)", - повідомив Данілов, а також закликав окремих "нардепів, які перебувають за кордоном, не розхитувати" ситуацію в Україні.

Свою чергою, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив думку, що всі ті нардепи, які хочуть боронити Україну, завтра будуть в залі Ради на засіданні. І додав: "...я думаю, ми це побачимо завтра...У мене навіть виникла така ідея, ми з друзями-колегами посміялися, що було б дуже добре подивитися, скільки завтра буде нардепів, і до такої кількості скоротити парламент. Ті, хто будуть (завтра. - Ред.), ті і будуть нардепами".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував поширену у ЗМІ інформацію про нібито виїзди деяких дипломатів та бізнесменів із України на тлі зростання напруженості навколо України через агресію РФ. Також Зеленський заперечив повідомлення про відʼїзд дружини і дітей за кордон.

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