Скільки разів Зеленський подякував США за останні 3 роки: журналісти CNN підрахували

Під час скандальної суперечки в Білому домі у п’ятницю, 28 лютого, президент Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс дорікали президенту України Володимиру Зеленському, що він був недостатньо вдячний за допомогу, яку надавали США.

Журналісти CNN перевірили твердження американських найвищих чиновників і з’ясували, що насправді від початку 2022 року і до сьогодні президент Зеленський щонайменше 33 рази публічно висловлював слова подяки, при цьому було враховано лише його дописи англійською мовою.

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У виданні наголосили, що Зеленський неодноразово дякував Сполученим Штатам після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, висловлюючи вдячність і президенту Дональду Трампу, і президенту Джо Байдену, членам Конгресу від обох партій, оборонним компаніям США та їхнім працівникам, а також американському народу.

Перші слова вдячності від українського лідера пролунали ще 21 лютого в мережі Х, коли він подякував президенту США за “безпрецедентну дипломатичну та військову допомогу”.

І навіть після того, як президент Зеленський був змушений залишити Білий дім після суперечки з Трампом та Венсом, він написав на X : “Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякуємо @POTUS , Конгресу та американському народу. Україні потрібен справедливий і міцний мир, і ми працюємо саме для цього”.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі посперечався із американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що той виявляє неповагу до США.

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