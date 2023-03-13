Скільки років потрібно РФ для відновлення військового потенціалу: пояснення Данілова

За словами секретаря РНБО, спротив України дає Заходу час для протидії автократичним режимам.
Пройдуть десятки років, доки країна-агресорка Росія відновить свій військовий потенціал після поразки в Україні
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Тwitter.
"Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу. Спротив України дає Заходу час для глобального переосмислення і перебудови всієї системи стримування і протидії автократичним режимам", – сказав Данілов.
Раніше секретар РНБО Данілов висміяв бажання Пригожина балотуватися у президенти України і назвав його "хворою людиною".
Також Данілов описав, що для нього означає перемога у війні, і назвав чотири ключових умови.
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