Скільки років потрібно РФ для відновлення військового потенціалу: пояснення Данілова

За словами секретаря РНБО, спротив України дає Заходу час для протидії автократичним режимам.

Пройдуть десятки років, доки країна-агресорка Росія відновить свій військовий потенціал після поразки в Україні

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Тwitter.

"Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу. Спротив України дає Заходу час для глобального переосмислення і перебудови всієї системи стримування і протидії автократичним режимам", – сказав Данілов.

Раніше секретар РНБО Данілов висміяв бажання Пригожина балотуватися у президенти України і назвав його "хворою людиною".

Також Данілов описав, що для нього означає перемога у війні, і назвав чотири ключових умови.

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