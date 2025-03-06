Скільки років знадобиться РФ, щоб захопити всю Україну: прогноз експертів

Як показує минулий рік, РФ досягла повільного прогресу в Україні, захопивши лише невелику частину землі, поклавши десятки тисяч солдатів і цілих п'ять механізованих дивізій. Такими темпами Кремль зможе захопити всю Україну приблизно за 118 років.

Про це пише видання The Atlantic.

Зокрема, аналітик Джордж Баррос з Інституту вивчення війни сказав, що для вимірювання останніх російських успіхів потрібно "розібрати штангенциркуль", тому що війна сповільнилася до такої міри, що обидві сторони захоплюють і втрачають лише кілька квадратних кілометрів порожньої землі за раз.

"Росія не продирається через міську забудову. Це здебільшого безлюдні степи з жменькою сіл і всього двома оперативно значущими містами минулого року. Це все, що вони змогли захопити", - сказав він.

Більшість ознак вказують на можливе виснаження у РФ і воно триватиме, звісно, за умови, що Україна продовжить отримувати військову допомогу такими самими темпами, як до того, як Трамп припинив її цього тижня.

"Росіяни спалюють свої запаси радянських часів", - сказав Баррос.

Водночас, за його даними, "Уралвагонзавод", російський танковий завод, і тульський завод боєприпасів, працюють без перерви від початку війни. Танки та інші ресурси можна побачити на супутникових знімках, а старі автопарки порожніють.

"Якщо вони не отримають масовану ін'єкцію транспортних засобів від північнокорейців або китайців, росіяни, швидше за все, будуть на критичному рівні протягом наступних 12-18 місяців", - додав Баррос.

Раніше британська розвідка повідомила, що Володимиру Путіну доведеться збільшити витрати на війну проти України.

А очільник Головного управління розвідки Міністерство оборони Кирило Буданов повідомив, що день війни для росії коштує майже мільярд доларів, а 41% бюджету РФ йде на оборону. Також він додав, що допоки у Росії є нафта, газ, метал, дорогоцінні метали та каміння, "вони балансуватимуть".

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