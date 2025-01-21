Скільки російських військових зараз в Україні: Зеленський в Давосі приголомшив цифрами

Щоб оцінити розмір допомоги Україні на початку повномасштабної війни і зараз, варто враховувати якій кількості окупаційних військ РФ протистоять українські захисники.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок, 21 січня.

"Ви повинні знати, що на сьогодні 600 тисяч, а якщо бути точним – 608 тисяч, перебуває на території України російських військ. Тобто це угруповання втричі більше ніж те, що на початку 2022 року пішло на нас. І тому, коли кажуть, що є достатньо допомоги, порівняйте, що було тоді, і що відбувається зараз", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський закликав європейські країни об'єднатися для захисту від РФ. За його словами жодна країна не в змозі зробити це самотужки.

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