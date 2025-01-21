Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скільки російських військових зараз в Україні: Зеленський в Давосі приголомшив цифрами

Скільки російських військових зараз в Україні: Зеленський в Давосі приголомшив цифрами

Володимир Зеленський витупив на економічному форумі в Давосі / Фото: скриншот з відео

За три роки війни держава-агресорка втричі збільшила розмір окупаційної армії.

Щоб оцінити розмір допомоги Україні на початку повномасштабної війни і зараз, варто враховувати якій кількості окупаційних військ РФ протистоять українські захисники.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок, 21 січня.

"Ви повинні знати, що на сьогодні 600 тисяч, а якщо бути точним – 608 тисяч, перебуває на території України російських військ. Тобто це угруповання втричі більше ніж те, що на початку 2022 року пішло на нас. І тому, коли кажуть, що є достатньо допомоги, порівняйте, що було тоді, і що відбувається зараз", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський закликав європейські країни об'єднатися для захисту від РФ. За його словами жодна країна не в змозі зробити це самотужки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація