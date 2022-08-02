Скільки ще доказів потрібно: Зеленський закликав світ визнати РФ державою-терористом

Зеленський наголосив, що злочин в Оленівці має стати вирішальним аргументом для всіх цивілізованих країн світу, щоб офіційно визнати Росію державою-терористом.

Президент Володимир Зеленський розпоів про свою діяльність на міжнародній арені. Зокрема, президент провів переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і зустрівся з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 2 серпня.

Ключовою темою переговорів зі Столтенбергом він назвав оборонну підтримку України. Зеленський переконаний, що взаємодію між Україною та НАТО потрібно посилювати постійно заради спільних інтересів обох сторін.

Міністрові закордонних справ Польщі Збігнєву Рау, який був з візитому у Києві, президент подякував за підтримку.

У переговорах зі Столтенбергом і Рау президент приділив особливу увагу питанню щодо наших військовополонених, які утримуються Росією. Зокрема, це стосується й російського теракту в Оленівці.

Зеленський наголосив, що цей злочин має стати вирішальним аргументом для всіх цивілізованих країн світу, щоб офіційно визнати Росію державою-терористом.

"Що ще потрібно для цього? Хіба це не достатньо жорстокий і очевидний теракт, щоб у ключових столицях світу були ухвалені відповідні рішення щодо визнання Росії державою-терористом?", – підсумував він.