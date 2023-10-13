Скільки триватиме війна в Україні і від чого це залежить: Мусієнко назвав фактори

Є ряд факторів, від яких залежатиме тривалість війни з Росією, але вже точно зрозуміло – це довга війна на виснаження, і українці повинні це усвідомити.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у Facebook.

РФ хоче перечекати

"Ворог чітко задекларував свої наміри – він прагне перечекати, коли на Заході щось зміниться. І спробувати знесилити Україну та наших союзників, щоб ми були схильні до певних компромісів", – каже експерт.

За його словами, Україна має ставити мету пережити ворога та виснажити його до тієї точки, коли зможе диктувати свої умови.

Що для цього потрібно

"Проте тут потрібен гнучкий та прагматичний підхід. Коли потрібно ми обороняємось та видаємо феноменальні показники зі знищеної ворожої техніки. Коли треба – ведемо наступальні дії. І війна має комбінований характер", – пояснив Мусієнко.

Ще один важливий чинник тривалості війни – міжнародна ситуація у світі

На думку експерта, тенденція щодо поширення певних конфліктів, як зараз відбувається з війною в Ізраїлі, може набирати обертів.

"Мета Росії, Північної Кореї, Ірану та Китаю в "білих рукавичках", який не бере на себе брудної роботи, в тому, щоб роз'єднувати Захід як єдине ціле", – зазначив Мусієнко.

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