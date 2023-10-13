Скільки триватиме війна в Україні і від чого це залежить: Мусієнко назвав фактори

За словами експерта, РФ прагне дочекатися, поки Захід перестане підтримувати Україну.
Є ряд факторів, від яких залежатиме тривалість війни з Росією, але вже точно зрозуміло – це довга війна на виснаження, і українці повинні це усвідомити.
Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у Facebook.
РФ хоче перечекати
"Ворог чітко задекларував свої наміри – він прагне перечекати, коли на Заході щось зміниться. І спробувати знесилити Україну та наших союзників, щоб ми були схильні до певних компромісів", – каже експерт.
За його словами, Україна має ставити мету пережити ворога та виснажити його до тієї точки, коли зможе диктувати свої умови.
Що для цього потрібно
"Проте тут потрібен гнучкий та прагматичний підхід. Коли потрібно ми обороняємось та видаємо феноменальні показники зі знищеної ворожої техніки. Коли треба – ведемо наступальні дії. І війна має комбінований характер", – пояснив Мусієнко.
Ще один важливий чинник тривалості війни – міжнародна ситуація у світі
На думку експерта, тенденція щодо поширення певних конфліктів, як зараз відбувається з війною в Ізраїлі, може набирати обертів.
"Мета Росії, Північної Кореї, Ірану та Китаю в "білих рукавичках", який не бере на себе брудної роботи, в тому, щоб роз'єднувати Захід як єдине ціле", – зазначив Мусієнко.
Також важливо:
- Якою буде геополітична обстановка, й за які рамки вийдуть потрясіння та поширення різних конфліктів.
- Чи буде бажання у Китаю та США домовитись, чи їхня конкуренція буде продовжуватись і шукати виходи в таких як сьогодні війнах та конфліктах.
- Чи отримає Москва підтримку від Пекіну у війні проти України.
Загроза затяжної війни: що відомо
Раніше ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман заявив, що якщо ЗСУ не вийдуть до Азовського моря під час цього контрнаступу, то на Україну може чекати довга війна на виснаження.За словами американського військового аналітика Майкла Кофмана із Фонду Карнегі, країни Заходу дійшли до висновку, що війна РФ проти України буде довгою і її не вийде завершити завдяки одному контрнаступові.
Видання The Economist теж порадило Україні готуватися до війни на виснаження.
Український волонтер та ексведучий Сергій Притула заявив, що його фонд орієнтується на те, що війна не закінчиться і 2024-го.
Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що війна може тривати до 2025 року і навіть довше.