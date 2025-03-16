Скільки триватимуть бойові дії в Україні: прогноз британського дипломата

Бойові дії в Україні можуть тривати ще один рік, оскільки мирні переговори, які ініціював президент США Дональд Трамп, затягуються.

Таке припущення зробив британський дипломат у відставці лорд Пітер Рікеттс в коментарі Sky News.

"Існує досить висока ймовірність того, що припинення вогню, навіть якщо воно буде досягнуте, не триватиме довго, і протягом наступного року або близько того ми можемо спостерігати продовження бойових дій", - сказав він.

За словами дипломата, американський президент Дональд Трамп недостатньо тисне на російського президента Володимира Путіна, щоб досягнути мирного врегулювання.

"Якщо Трамп не буде готовий це зробити, я боюся, що це може затягнутися ще на деякий час. Я сподіваюся, що ні, але я боюся саме цього", - сказав Пітер Рікеттс.

Він зазначив, що у разі, якщо Дональд Трамп не переконає Путіна припинити війну і не почне надавати більшу військову допомогу Україні, війна може закінчитися через інші фактори, зокрема через слабкість російської економіки.

Пітер Ріккетс зауважив, що найкращим можливим фіналом війни в Україні, стане збереження її незалежності та можливість приєднатися до НАТО. Однак, він висловив сумнів у реалістичності повернення усіх окупованих Росією територій.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що має важелі впливу на кремлівського очільника Володимира Путіна, але поки не хоче їх застосовувати.

Читайте також: