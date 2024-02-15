Скільки українців довіряють Сирському, а скільки – Зеленському: результати

За результатами лютневого опитування, 35% українців не знали, хто такий Сирський.
Новому головнокомандувачу ЗСУ Олександрові Сирському довіряють 40% опитаних українців, а президентові Володимиру Зеленському – 64%.
Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Кому найбільше довіряють українці
- Серед 13 наведених у списку діячів найбільше українців довіряють генералу Валерію Залужному – таких 94%. Не довіряють йому 5% опитаних (порівняно з груднем ситуація практично не змінилася).
- Начальнику ГУР Міноборони України Кирилу Буданову довіряють 66%, не довіряють – 19%.
- Президентові України Володимиру Зеленському довіряють 64% (у грудні було 77%), а не довіряють – 35%.
- Волонтеру Сергію Притулі довіряють 61%, не довіряють – 33%.
- Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському довіряють 40%, не довіряють – 21%, а 4% мають невизначене ставлення. Водночас 35% українців не знали його у лютому. У перерахунку до тих, хто знає Сирського, у лютому йому довіряють 62%, не довіряють – 33%.
- Ексголові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 35%, не довіряють – 33%, ще 5% опитаних мають невизначене ставлення, а 27% – не знають його.
Кому не довіряють українці більше, ніж довіряють
Наступні сім осіб мають від’ємний баланс довіри-недовіри, тобто їм не довіряють більше, ніж довіряють:
- меру Києва Віталію Кличку довіряють 45% опитаних українців, не довіряють – 51%.
- Керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку довіряють 27%, не довіряють – 61%.
- П’ятому президенту України Петрові Порошенку довіряють 31%, не довіряють – 68%.
Діячі з найнижчими показниками довіри
- Народній депутатці Мар’яні Безуглій довіряють 7%, не довіряють – 65%.
- Нардепу Юрію Бойку довіряють 10%, не довіряють – 73%.
- Нардепці Юлії Тимошенко довіряють 17%, не довіряють – 82%;
- Військово-політичному оглядачу Олексію Арестовичу довіряють 11%, не довіряють – 83%.
Протягом 5-10 лютого 2024 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого були додані запитання щодо можливої відставки Залужного. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на контрольованій владою території держави.
Нагадаємо, за результатами опитування КМІС у грудні, тоді Зеленському довіряли 62% українців, а не довіряли – 18%.
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