Скільки українців довіряють Сирському, а скільки – Зеленському: результати

За результатами лютневого опитування, 35% українців не знали, хто такий Сирський.

Новому головнокомандувачу ЗСУ Олександрові Сирському довіряють 40% опитаних українців, а президентові Володимиру Зеленському – 64%.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Кому найбільше довіряють українці

Серед 13 наведених у списку діячів найбільше українців довіряють генералу Валерію Залужному – таких 94%. Не довіряють йому 5% опитаних (порівняно з груднем ситуація практично не змінилася).

– таких 94%. Не довіряють йому 5% опитаних (порівняно з груднем ситуація практично не змінилася). Начальнику ГУР Міноборони України Кирилу Буданову довіряють 66%, не довіряють – 19%.

Президентові України Володимиру Зеленському довіряють 64% (у грудні було 77%), а не довіряють – 35%.

(у грудні було 77%), а не довіряють – 35%. Волонтеру Сергію Притулі довіряють 61%, не довіряють – 33%.

Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському довіряють 40% , не довіряють – 21%, а 4% мають невизначене ставлення. Водночас 35% українців не знали його у лютому. У перерахунку до тих, хто знає Сирського, у лютому йому довіряють 62%, не довіряють – 33%.

, не довіряють – 21%, а 4% мають невизначене ставлення. Водночас 35% українців не знали його у лютому. У перерахунку до тих, хто знає Сирського, у лютому йому довіряють 62%, не довіряють – 33%. Ексголові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 35%, не довіряють – 33%, ще 5% опитаних мають невизначене ставлення, а 27% – не знають його.

Кому не довіряють українці більше, ніж довіряють

Наступні сім осіб мають від’ємний баланс довіри-недовіри, тобто їм не довіряють більше, ніж довіряють:

меру Києва Віталію Кличку довіряють 45% опитаних українців, не довіряють – 51%.

Керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку довіряють 27%, не довіряють – 61%.

П’ятому президенту України Петрові Порошенку довіряють 31%, не довіряють – 68%.

Діячі з найнижчими показниками довіри

Народній депутатці Мар’яні Безуглій довіряють 7%, не довіряють – 65%.

Нардепу Юрію Бойку довіряють 10%, не довіряють – 73%.

Нардепці Юлії Тимошенко довіряють 17%, не довіряють – 82%;

Військово-політичному оглядачу Олексію Арестовичу довіряють 11%, не довіряють – 83%.

Рейтинг довіри до українських діячів у лютому 2024 року / Інфографіка: КМІС

Протягом 5-10 лютого 2024 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого були додані запитання щодо можливої відставки Залужного. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на контрольованій владою території держави.

Нагадаємо, за результатами опитування КМІС у грудні, тоді Зеленському довіряли 62% українців, а не довіряли – 18%.

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