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Скільки українців проти проросійських депутатів у Верховній Раді – опитування

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Скільки українців проти проросійських депутатів у Верховній Раді – опитування

Верховна Рада України / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Рекордна кількість українців не хоче бачити проросійських депутатів із мандатами.

Після повномасштабного вторгнення Росії дозволити депутатам від заборонених проросійських партій допрацювати у Верховній Раді до наступних виборів згоден лише 1% опитаних українців. Минулого року цей показник становив 3%.  

Про результати опитування повідомляється на сайті Громадського руху "Чесно"

Згідно опитування, більшість українців налаштовані до проросійських політиків досить негативно. Достроково позбавити їх депутатських повноважень пропонують 7% громадян, а додати до списку і заборону балотуватися знову – ще 10,5% українців.

За заборону займати посади для представників заборонених партій виступають 14% українців. А от розслідування правоохоронцями діяльності кожного окремо і перевірки на факти державної зради підтримують 23% громадян.

Результати опитування українців стосовно проросійських політиків у Раді / © ЧЕСНО
Результати опитування українців стосовно проросійських політиків у Раді / Фото: ЧЕСНО

Проте, як показують результати опитування, майже 38% громадян пропонують не обмежуватись одним чи двома видами санкцій за діяльність, яку вели на території України представники проросійських партій, а застосувати всі вищеперераховані методи притягнення таких депутатів до відповідальності. 

Від 17% до майже 23% зросла частка українців, які виступають за розслідування правоохоронцями діяльності кожного політика окремо на факт державної зради. В іншому протягом року українці не змінили свою позицію щодо проросійських політиків.

Нагадаємо, соцопитування показало, як змінився рівень довіри до Зеленського під час війни.

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Дата публікації
Перегляди
1360
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