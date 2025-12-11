Скільки часу займе підготовка до виборів: ЦВК назвала термін

Коли будуть вибори / © ТСН.ua

Для підготовки чесних та вільних виборів в Україні потрібно не менше пів року.

Про це заявив заступник голови ЦВК України Сергій Дубовик, передає CNN.

«Якщо вибори відбудуться раніше, неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних стандартів», — попередив він.

За словами Дубовика, наразі функціонує лише 75% виборчих дільниць в Україні. Майже мільйон українців служать у війську, багато хто з них на передовій, і важко уявити, як вони зможуть проголосувати без гарантованого припинення бойових дій.

У виданні зауважують, що наразі важко уявити, як можна провести вибори в Україні під час війни. Деякі частини України досі перебувають під окупацією. Щодня дрони, крилаті та балістичні ракети атакують міста та села, спричиняючи смерті та руйнування. Київ та інші великі міста регулярно зазнають тривалих і постійних відключень електроенергії через атаки на інфраструктуру електропостачання та газу, а російські військові досі намагаються захопити територію.

Крім того, за даними Організації Об’єднаних Націй, за кордоном перебуває понад 5,9 мільйона українських біженців. Всередині країни переміщено 4,4 мільйона осіб. Тому оновлення та перевірка реєстрів виборців стане величезним завданням, зазначають у CNN.

Нагадаємо, 9 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх «давно не було».

Володимир Зеленський у відповідь неочікувано заявив, що готовий до виборів, і звернувся до США та європейських партнерів з проханням гарантувати безпеку для їхнього проведення. Сьогодні Зеленський заявив, що очікує від Верховної Ради, що нардепи викладуть своє бачення, як можна провести вибори в Україні в умовах воєнного стану.

Сьогодні Трамп знову заявив, що питання виборів начебто є одним з найбільш обговорюваних серед громадян України.