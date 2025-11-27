Скільки готова воювати РФ і що думає Путін про мирний план: головні заяви диктатора

Диктатор Путін / © Associated Press

На тлі закулісного переговорного процесу про майбутній мирний договір російський диктатор Путін знову «вийшов у люди» і зробив низку важливих заяв щодо війни в Україні.

ТСН.ua тезово зібрав найважливіші заяви російського диктатора і пояснив, що вони означають для України.

Буде воювати «до останнього українця»

Путін заявив, що Росія погодиться на припинення бойових дій, якщо Україна залишить території, які Кремль вважає своїми. Очевидно, йдеться про частини Донецької, Херсонської і Запорізької областей.

«Війська України якщо підуть із займаних територій, тоді ми припинимо бойові дії, не підуть — досягнемо військовим шляхом. Кількість, скажімо, територій, що повертаються, збільшується, темп збільшується», — зазначив Путін.

Водночас, він цинічно заявив, що воювати «до останнього українця» планує не він, а Захід.

«В принципі, ми готові на це (воювати „до останнього українця“ — Ред.).

Що диктатор думає про мирний договір

Глава Кремля запевнив, що «жодних» проєктів мирного договору щодо України нібито не було, а був лише «набір питань» для обговорення.

«Щодо проєкту договору: проєктів договору не було. Був набір питань, які пропонувалося обговорити і сформулювати остаточно», — заявив він.

За словами Путіна, перелік можливих домовленостей з 28 пунктів з’явився після його перемовин з Трампом на Алясці.

Він запевнив, що Росія «в цілому згодна», що цей проєкт може бути «покладений в основу майбутніх домовленостей».

Одним із ключових моментів у переговорах зі США диктатор назвав так зване «визнання суверенітету Росії» над окупованими Кримом та Донбасом.

Американська делегація приїде на переговори до Москви

Диктатор повідомив, що делегація США приїде наступного тижня до Москви для проведення переговорів щодо мирного плану Дональда Трампа.

«Ми їх чекаємо в першій половині наступного тижня», — сказав Путін

Про публікацію запису переговорів Ушакова з Віткоффом та Дмітрієвим

Путін поскаржився, що «зливи» телефонних розмов — кримінальний злочин. «Це, можливо, фейки якісь. Можливо, справді підслухали. Загалом це кримінальне покарання. У нас принаймні підслуховувати не можна», — сказав він.

Диктатор прокоментував чутки, що спецпосланець Трампа Віткофф насправді відстоює російську позицію. Він запевнив, що Віткофф захищає позицію США та Дональда Трампа, але діалог з ним йде «без лайки та плювків»

Чи нападатиме на Європу

Путін запевнив, що надасть «паперові» гарантії, що РФ не нападе на країни Європи.

«Одна справа загалом сказати, що Росія не збирається нападати на Європу. Це для нас звучить смішно, правда? І ніколи не збиралися, якщо вони хочуть почути від нас, ну давайте ми це зафіксуємо. Питань немає», — заявив Путін.

Знову вимагає виборів в Україні

Путін заявив, що не готовий підписувати документи щодо врегулювання з нинішньою українською владою.

«Підписувати документи з українським керівництвом безглуздо, вони припустилися стратегічної помилки, коли побоялися піти на вибори», — сказав диктатор.

Істерика через конфісковані російські активи

Путін заявив, що конфіскація заморожених активів його країни у Європі вважатиметься злодійством.

«Ясно, що це буде мати негативні наслідки для світової фінансової системи, тому що довіра до єврозони різко знизиться, різко впаде. А на тлі складностей в економіці, де локомотив європейської економіки — Німеччина — вже третій рік перебуває в рецесії, це, мені здається, буде непростим випробуванням», — озвучив свої вигадки диктатор.

Чи дійсно Лавров потрапив в «опалу»

Путін прокоментував чутки про те, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров перестав з’являтися на офіційних заходах Кремля, бо нібито потрапив в опалу.

«Нісенітниця яка. У жодну опалу Лавров не влучив. Має свій графік роботи. Він доповів мені, сказав, чим він займатиметься, коли. Він цим займається. Він готується до зустрічі з американськими партнерами», — сказав диктатор.