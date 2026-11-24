Україні потрібно 115 млрд євро на 2027 рік, щоб вистояти — Зеленський / © Офіс президента України

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Україні потрібно щонайменше 115 мільярдів євро на наступний рік, щоб вистояти у війні з Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади.

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За його словами, українська сторона зараз активно працює із західними колегами, щоб забезпечити Україні необхідні фінанси.

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«Україні потрібно на наступний рік щонайменше 115 мільярдів євро, щоб вистояти. 45 мільярдів у нас було завдяки минулорічному рішенню Європейського Союзу про підтримку на два роки по 45 мільярдів. Нещодавно ми домовилися про додаткові гроші — додаткові 45 мільярдів. Тобто на наступний рік ми розуміємо, що Україна отримає 90 мільярдів євро. Єврокомісія вже представила шлях, як це забезпечити, і ми зараз працюємо, щоб Євросоюз це підтримав», — каже глава держави.

Зеленський наголосив, що попри вказану допомогу Україні потрібно ще 25 мільярдів євро.

«25 мільярдів треба знайти. Це нормальне завдання. 25 — не 115, але все одно великі гроші, все одно виклик. Я впевнений, що ми це завдання виконаємо», — запевнив він.

Раніше експерт підрахував, скільки Україна витрачає на війну щодня і як довго протримається без Заходу.

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