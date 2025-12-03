Скільки грошей ЄС дасть Україні: фон дер Ляєн розкрила план фінансування на 2 роки

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Європейський Союз хоче надати Україні 90 млрд євро протягом найближчих двох років, що становить дві третини від загальних фінансових потреб держави. Кошти планують залучити через запозичення на внутрішніх ринках та використання грошових залишків із заморожених активів Росії у межах «репараційного кредиту».

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє The Guardian.

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС прагне допомогти українцям і «озброїти їх засобами для самозахисту та вести мирні переговори з позиції сили».

Вона наголосила, що «оскільки тиск — це єдина мова, на яку реагує Кремль, ми можемо його посилити. Ми маємо збільшити витрати війни для Путіна через його агресію, і сьогоднішня пропозиція дає нам для цього можливості».

Фінансування плану передбачається через запозичення Євросоюзу на фінансових ринках та використання грошових залишків із заморожених російських активів у ЄС.

«Ми пропонуємо охопити всі фінансові установи, які накопичили такі грошові залишки, і ці установи мають перевести готівку у механізм „репараційного кредиту“. Іншими словами, ми беремо ці грошові залишки, надаємо їх Україні як позику, і Україна має повернути цю позику, якщо й коли Росія сплачуватиме репарації», — пояснила президентка ЄК.

Вона уточнила, що кошти планується спрямовувати «переважно» на виробництво та закупівлю військової підтримки для України у Європі та країнах Європейської економічної зони, допускаючи періодичні закупівлі «ззовні».

Коментуючи позицію Бельгії, яка продовжує висловлювати застереження щодо плану, фон дер Ляєн зазначила, що комісія «дуже уважно» вивчила побоювання країни і «врахувала майже всі з них». Вона додала, що будуть запроваджені «дуже суворі гарантії», аби забезпечити належне використання коштів і захистити Бельгію від можливих судових ризиків.

На запитання про застереження бельгійської сторони очільниця Єврокомісії відповіла, що консультації триватимуть, але загалом пропозиція мінімізує більшість ризиків завдяки ширшому застосуванню механізмів та вдосконаленню принципів розподілу тягаря.

Фон дер Ляєн також припустила, що план може бути ухвалено навіть без підтримки Бельгії, оскільки для рішення достатньо кваліфікованої більшості.

Вона повідомила, що ЄС проінформував адміністрацію США про пропозицію, і «реакція була позитивною». Крім того, інші країни, які «заморозили» російські активи, також можуть долучитися до запропонованої правової моделі.

«Ми налаштовані на тривалу підтримку України, оскільки Росія має всі можливості для затягування війни і поки що не готова, наприклад, сісти за стіл переговорів, який постійно пропонує президент Зеленський. Тому це дуже чіткий сигнал і для Росії, що затягування війни з їхнього боку має високу ціну», — цитує видання президентку Єврокомісії.

Фон дер Ляєн уточнила, що загальний обсяг заморожених російських активів становить 210 млрд євро, тоді як потреби України на 2026-2027 роки комісія оцінила у 137 млрд євро. Оскільки ЄС планує профінансувати дві третини цієї суми, необхідні 90 млрд євро будуть залучені через обидва механізми, а не лише через «репараційний кредит».

Нагадаємо, 3 грудня Єврокомісія офіційно представила пакет пропозицій для забезпечення довгострокової фінансової підтримки України на 2026-2027 роки. Брюссель пропонує два механізми фінансування: запозичення ЄС на зовнішніх ринках під гарантії бюджету, та репараційний кредит, який дозволяє позичати залишки коштів із заморожених активів російського Центробанку. Очікується, що лідери ЄС затвердять цей план на саміті 18-19 грудня.