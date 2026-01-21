ТСН у соціальних мережах

Скільки коштуватимуть Україні вибори і хто за них заплатить: у Раді відповіли

Наступні вибори можуть стати найдорожчими в історії України, проте у Раді сподіаваються на західних партнерів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скільки мільярдів коштуватимуть Україні перші повоєнні вибори і де візьмуть гроші

Проведення виборів може коштувати Україні понад 10 млрд грн.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, передають Новини.LIVE.

За словами Корнієнка. організація виборів у нинішніх умовах коштуватиме значно дорожче, ніж раніше.

«(Йдеться про…) мільярди гривень. Звичайні вибори обходилися у 2-3 мільярди. По цінах 2019-2020 року. Зараз йдеться про мільярди гривень — можливо, більше десяти. І партнери мають повністю це забезпечувати», — сказав віцеспікер парламенту.

Раніше президент Зеленський заявив, що готовий до виборів під час війни, але за умови.

Також президент назвав ймовірні терміни проведення в Україні виборів та референдуму і заявив, що підтримує голосування через «Дію» на виборах.

