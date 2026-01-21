- Дата публікації
Скільки коштуватимуть Україні вибори і хто за них заплатить: у Раді відповіли
Наступні вибори можуть стати найдорожчими в історії України, проте у Раді сподіаваються на західних партнерів.
Проведення виборів може коштувати Україні понад 10 млрд грн.
Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, передають Новини.LIVE.
За словами Корнієнка. організація виборів у нинішніх умовах коштуватиме значно дорожче, ніж раніше.
«(Йдеться про…) мільярди гривень. Звичайні вибори обходилися у 2-3 мільярди. По цінах 2019-2020 року. Зараз йдеться про мільярди гривень — можливо, більше десяти. І партнери мають повністю це забезпечувати», — сказав віцеспікер парламенту.
Раніше президент Зеленський заявив, що готовий до виборів під час війни, але за умови.
Також президент назвав ймовірні терміни проведення в Україні виборів та референдуму і заявив, що підтримує голосування через «Дію» на виборах.