Скільки коштуватимуть Україні вибори і хто за них заплатить: у Раді відповіли

Скільки мільярдів коштуватимуть Україні перші повоєнні вибори і де візьмуть гроші

Проведення виборів може коштувати Україні понад 10 млрд грн.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, передають Новини.LIVE.

За словами Корнієнка. організація виборів у нинішніх умовах коштуватиме значно дорожче, ніж раніше.

«(Йдеться про…) мільярди гривень. Звичайні вибори обходилися у 2-3 мільярди. По цінах 2019-2020 року. Зараз йдеться про мільярди гривень — можливо, більше десяти. І партнери мають повністю це забезпечувати», — сказав віцеспікер парламенту.

Раніше президент Зеленський заявив, що готовий до виборів під час війни, але за умови.

Також президент назвав ймовірні терміни проведення в Україні виборів та референдуму і заявив, що підтримує голосування через «Дію» на виборах.