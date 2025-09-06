Скільки країн готові гарантувати Україні безпеку: Зеленський назвав цифру

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Гарантувати безпеку Україні вже готові 26 країн.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

«Копенгаген, Париж, Ужгород. Спершу зустріч із нашими друзями з Північно-Балтійської вісімки. Далі — коаліція охочих, понад 35 країн. Візити президента Євроради, премʼєр-міністра Словаччини, міністерки закордонних справ Швеції на наше Закарпаття. Багато переговорів цими днями, щоб дати Україні ще більше сили, ще більше стійкості», — сказав Зеленський.

Реклама

Президент зазначив, що поряд із Україною вся вільна Європа, Америка, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, інші партнери у світі.

«Наш результат: уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку. Вдячний усім лідерам за нашу спільну роботу», — сказав глава держави.

Але перш ніж гарантувати мир, потрібно підштовхнути Росію до нього, наголосив Зеленський.

«Треба зробити все можливе, щоб Москва припинила відкидати всі мирні ініціативи й усвідомила наслідки затягування війни. Сильні санкції та тарифи — обʼєднані європейські й американські зусилля — ключ до цього. Жодної можливості для фінансування військової машини Росії не має залишитися. Далі — більше трансатлантичної роботи, щоб тиск був справді відчутний», — резюмував він.

Реклама

Гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу 29 серпня назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України.

Перший блок стосується армії — збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву.

Другий блок стосується НАТО. Йдеться про домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у разі нової агресії.

Третій блок — це санкції проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення держави.

Нагадаємо, 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни готові надати Україні суттєві гарантії безпеки, а США «нададуть підтримку». Очільник Білого дому наголосив, що саме Європа має зробити рішучий крок у цьому напрямку, адже «вона розташована поруч з Україною».

За словами президента України Володимира Зеленського, гарантії безпеки, робота над якими триває, мають бути такими, як п’ята стаття Договору НАТО. Глава держави також акцентував, що питання гарантій безпеки — це також питання фінансування ЗСУ.