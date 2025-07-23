Скільки нардепів фігурувало у справах НАБУ і як вони проголосували за скандальний закон

Підозри НАБУ депутатам / © rada.gov.ua

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Мав або має підозри НАБУ 31 чинний або колишній депутат Верховної Ради IX (тобто останнього) скликання.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на відкриті дані.

З цієї «тридцятки"за ліквідацію незалежності антикорупційних органів НАБУ та САП проголосували 18 депутатів, двоє — утрималося або не голосували, а ще п’ятеро були відсутні в Раді, або витягли картки перед голосуванням. І ніхто з цих депутатів не проголосував проти гучного закону.

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Раніше директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що серед народних депутатів, які проголосували за суперечливий закон №12414, можуть бути ті, кого Бюро вже офіційно визнало підозрюваними.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ і САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

Пізно увечері документ був підписаний президентом Зеленським, незважаючи на те, що чимало громадських діячів і журналістів закликали главу держави не підписувати цей закон. Проти закону висловилися також і в Єврокомісії.