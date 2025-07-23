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Скільки нардепів фігурувало у справах НАБУ і як вони проголосували за скандальний закон
Понад 30 нардепів фігурували у справах НАБУ — і ніхто з них не проголосував проти гучного закону про обмеження самостійності антикорупційних органів.
Мав або має підозри НАБУ 31 чинний або колишній депутат Верховної Ради IX (тобто останнього) скликання.
Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на відкриті дані.
З цієї «тридцятки"за ліквідацію незалежності антикорупційних органів НАБУ та САП проголосували 18 депутатів, двоє — утрималося або не голосували, а ще п’ятеро були відсутні в Раді, або витягли картки перед голосуванням. І ніхто з цих депутатів не проголосував проти гучного закону.
Раніше директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що серед народних депутатів, які проголосували за суперечливий закон №12414, можуть бути ті, кого Бюро вже офіційно визнало підозрюваними.
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ і САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.
Пізно увечері документ був підписаний президентом Зеленським, незважаючи на те, що чимало громадських діячів і журналістів закликали главу держави не підписувати цей закон. Проти закону висловилися також і в Єврокомісії.