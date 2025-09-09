- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 355
- Час на прочитання
- 2 хв
Скільки Путін втримається при владі і що чекає на росіян далі: відомий історик дав прогноз
Історик Ярослав Грицак дав свій прогноз щодо майбутнього російського диктатора, а також розповів, що чекає на Росію після його відходу.
Кремлівський диктатор Володимир Путін може протриматися при владі ще років десять, якщо дотримуватиметься низки умов.
Таку думку висловив український історик та публіцист Ярослав Грицак в інтерв’ю для «Української правди».
«Ну, якщо він далі буде приймати ванни з оленячого молока, якусь пити кров тощо. Думаю, що 10 років він ще може бути. Ну, буде таким дуже-дуже старим Брежнєвим. Ну, може Брежнєв менше прожив, не дуже важливо. Але все одно це закінчиться. Закони біології діють так чи інакше», — сказав Грицак.
Також історик зазначив, що після відходу Путіна почнеться послаблення режиму.
«Тобто те, що «вдалося» Путіну — це те, що і «вдалося» в лапках. Він пішов радянським шляхом — геронтократія. Він не забезпечив зміну влади. Тобто перехід в нове покоління. Тобто еліти старіють разом з ним. А це все його оточення. Це означає те, що почнеться боротьба за владу після його відходу. Чи це буде смерть, чи буде щось інше — я не знаю. Це неминуче буде послаблення. Ми це бачили в історії. А це призведе, якщо не до краху, то до сильного послаблення цього режиму», — наголосив Ярослав Грицак.
Історик припустив, що, швидше за все, до влади прийде хтось, хто скаже: «Це не ми — це він. І давайте з нами дружити. Давайте робити розрядку і таке інше».
Грицак прогнозує повторність цих циклів, які були в російській історії.
Нагадаємо, очільник Китаю Сі Цзіньпін порушив тему можливості подовжити життя до 150 років в особистій розмові з президентом Росії Володимиром Путіним. Путіну та Сі зараз по 72 роки, і ніхто з них не призначив можливих наступників.
т