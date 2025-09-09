Скільки Путін втримається при владі і що чекає на росіян далі: відомий історик дав прогноз

Очільник Кремля Володимир Путін / © Associated Press

Кремлівський диктатор Володимир Путін може протриматися при владі ще років десять, якщо дотримуватиметься низки умов.

Таку думку висловив український історик та публіцист Ярослав Грицак в інтерв’ю для «Української правди».

«Ну, якщо він далі буде приймати ванни з оленячого молока, якусь пити кров тощо. Думаю, що 10 років він ще може бути. Ну, буде таким дуже-дуже старим Брежнєвим. Ну, може Брежнєв менше прожив, не дуже важливо. Але все одно це закінчиться. Закони біології діють так чи інакше», — сказав Грицак.

Також історик зазначив, що після відходу Путіна почнеться послаблення режиму.

«Тобто те, що «вдалося» Путіну — це те, що і «вдалося» в лапках. Він пішов радянським шляхом — геронтократія. Він не забезпечив зміну влади. Тобто перехід в нове покоління. Тобто еліти старіють разом з ним. А це все його оточення. Це означає те, що почнеться боротьба за владу після його відходу. Чи це буде смерть, чи буде щось інше — я не знаю. Це неминуче буде послаблення. Ми це бачили в історії. А це призведе, якщо не до краху, то до сильного послаблення цього режиму», — наголосив Ярослав Грицак.

Історик припустив, що, швидше за все, до влади прийде хтось, хто скаже: «Це не ми — це він. І давайте з нами дружити. Давайте робити розрядку і таке інше».

Грицак прогнозує повторність цих циклів, які були в російській історії.

Нагадаємо, очільник Китаю Сі Цзіньпін порушив тему можливості подовжити життя до 150 років в особистій розмові з президентом Росії Володимиром Путіним. Путіну та Сі зараз по 72 роки, і ніхто з них не призначив можливих наступників.

