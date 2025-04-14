Скільки Путін витратив коштів на війну проти України: Зеленський назвав цифри

Володимир Путін / © Associated Press

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За три роки повномасштабного вторгнення Володимир Путін витратив $1 трлн на фінансування війни проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю 60 Minutes на CBS News.

«Три країни вже втягнуті в цю війну. І будуть залучені інші. Або буде залучено більше військ з цих країн, якщо цю війну не зупинити. У цій війні сьогодні беруть участь інтересанти. На цьому почали заробляти гроші північнокорейці, китайці, іранці. І коли війна триває, і витрачаються мільярди, а Путін вже витратив 1 трильйон за три роки війни, більше 1 трильйона доларів на цю війну, то ці країни не захочуть зупинятися», — сказав Зеленський.

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Нагадаємо, Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-27 роки, за яким наступного року уряд збільшить витрати за статтею «національна оборона» до нового рекорду — 13,49 трлн рублів.