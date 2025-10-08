Скільки росіянам коштуватиме утримання Путіна 2026 року: нова рекордна цифра

Володимир Путін / © Associated Press

Утримання президента Росії Володимира Путіна та його адміністрації у 2026 році зросте до нового рекорду. Сума складе 32,917 млрд рублів.

Цей факт випливає із проєкту закону про бюджет, пише The Moskow Times.

Як зазначається, документ свідчить про те, що витрати за статтею «функціонування президента та його адміністрації» становитимуть 32,917 млрд рублів.

«Тобто в середньому 2,74 млрд рублів на місяць, 633 млн рублів на тиждень, або 90 млн рублів на день», — підрахували журналісти.

Відомо, що цього року цифра становить 30,926 млрд рублів. Так, наступного року утримання Путіна стане дорожчим майже на 2 млрд рублів. Воно обійдеться росіянам у суму, що перевищує річні бюджети бідних регіонів РФ (28,8 млрд рублів у Калмикії, 24,2 млрд рублів у Єврейському автономному окрузі).

Раніше ми писали про те, що Путін у свій День народження заявив про те, що рішення, які були ухвалені в лютому 2022 року, були правильними та своєчасними.

«Росія має довести „спеціальну операцію“ (війну проти України — Ред.) до кінця і досягти всіх поставлених цілей», — висловився президент РФ.

Отже, диктатор підтвердив, що не має наміру йти на мирні переговори, а хоче продовжувати воювати.