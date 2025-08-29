Скільки ще триватиме війна в Україні: Мерц відповів

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

Війна Росії проти України може затягнутися на «багато місяців», і до цього потрібно бути готовими.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю виданню Le Figaro.

На думку Мерца, союзники України готові й надалі надавати допомогу Києву. Він також підкреслив, що збереження «Коаліції рішучих» є одним з ключових пріоритетів для Франції та Німеччини.

Реклама

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним найближчим часом не буде.

Він важає неможливою зустріч російського та українського лідерів після масованої атаки на столицю України в ніч проти 28 серпня. Він назвав повітряний удар по Києву «безпрецедентним».

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому велика буферна зона не має сенсу.