Скільки ще триватиме війна в Україні: Мерц відповів
На думку канцлера Німеччини союзникам України слід готуватися до тривалої війни.
Війна Росії проти України може затягнутися на «багато місяців», і до цього потрібно бути готовими.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю виданню Le Figaro.
На думку Мерца, союзники України готові й надалі надавати допомогу Києву. Він також підкреслив, що збереження «Коаліції рішучих» є одним з ключових пріоритетів для Франції та Німеччини.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним найближчим часом не буде.
Він важає неможливою зустріч російського та українського лідерів після масованої атаки на столицю України в ніч проти 28 серпня. Він назвав повітряний удар по Києву «безпрецедентним».
Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому велика буферна зона не має сенсу.