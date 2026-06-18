Скільки ще триватиме війна в Україні: Стубб здивував прогнозом - рахунок на місяці

Президент Фінляндії Александр Стубб / © Getty Images

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Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що війна в Україні триватиме ще кілька місяців. Він також висловив думку, що Росія не планує прямого нападу на НАТО.

Про це Стубб сказав фінському виданню Hufvudstadsbladet.

Президент Фінляндії заявив, що війна в Україні не завершиться у найближчій перспективі, натомість бойові дії триватимуть щонайменше ще три — чотири місяці.

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Також Стубб висловився щодо застережень окремих країн, зокрема Швеції, про ймовірний напад Росії на одну з держав НАТО після досягнення миру в Україні. Фінський політик вважає такі оцінки хибними.

«Я принципово не згоден. Мета Росії — ввести Європу та європейські країни у дисбаланс. Частина цієї гібридної операції — змусити самих європейців вірити в російську атаку. Як президент і головнокомандувач я не бачу жодних доказів», — висловився Стубб.

Він підкреслив, що для Фінляндії надзвичайно важливою є стабільна та безпечна Росія. Водночас фінський лідер окреслив кілька прогнозів щодо майбутнього РФ:

навіть у разі поразки у війні Росія не стане демократичною та відкритою державою;

найімовірніше, країна й надалі залишатиметься в міжнародній ізоляції;

російська економіка продовжить відставати від економік розвинених держав.

До слова, раніше у червні Стубб заявив, що на нинішньому етапі «математики війни» Україна має перевагу завдяки значним втратам РФ (близько 35 тис. військових щомісяця), покращенню співвідношення втрат з 1:3 до 1:8 та ефективним ударам безпілотниками по російській території, які перевершують можливості ворожої ППО. Водночас політик зазначив, що переговори з Росією можливі лише за умови її ослаблення, а провідну роль у цьому процесі в координації зі США має взяти на себе Європа через майданчики ЄС або формату E3.

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Зауважимо, на думку військового експерта Олега Жданова, президент РФ Володимир Путін продовжуватиме війну, допоки не виникне реальна загроза обвалу фронту або втрати ним влади. Експерт вважає, що диктатор живе в ілюзорній картині успіхів, яку йому малює військове командування, проте з часом реальність змусить Путіна або розпочати переговори, або призведе до його усунення.

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