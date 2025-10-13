Володимир Зеленський / © Getty Images

Президенту України Володимиру Зеленському станом на жовтень 2025 року довіряють 60% українців, але лише 25% вважають, що йому варто залишитися на цій посаді після війни.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), опубліковані у понеділок, 13 жовтня.

Наразі 60% українців довіряють йому, 35% — не довіряють (у перші половині вересня відповідні показники були 59% і 34%). Баланс довіри-недовіри становить +25% (такий самий показник був у першій половині вересня).

КМІС повідомляє, що 41% виступають за те, щоб Зеленський залишився у політиці після війни, 36% респондентів вважають навпаки. Бажають кримінального переслідування для Володимира Зеленського 14% українців.

Нагадаємо, найвищий рівень довіри до Зеленського фіксували на початку травня 2025 року — тоді йому довіряли 74% опитаних. Це було одразу після підписання зі США Угоди про копалини та напередодні переговорів з Росією.