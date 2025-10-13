ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1554
Час на прочитання
1 хв

Скільки українців довіряють Зеленському — результати опитування

Рівень довіри до президента України в останні два місяці залишається стабільним.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президенту України Володимиру Зеленському станом на жовтень 2025 року довіряють 60% українців, але лише 25% вважають, що йому варто залишитися на цій посаді після війни.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), опубліковані у понеділок, 13 жовтня.

Наразі 60% українців довіряють йому, 35% — не довіряють (у перші половині вересня відповідні показники були 59% і 34%). Баланс довіри-недовіри становить +25% (такий самий показник був у першій половині вересня).

КМІС повідомляє, що 41% виступають за те, щоб Зеленський залишився у політиці після війни, 36% респондентів вважають навпаки. Бажають кримінального переслідування для Володимира Зеленського 14% українців.

Нагадаємо, найвищий рівень довіри до Зеленського фіксували на початку травня 2025 року — тоді йому довіряли 74% опитаних. Це було одразу після підписання зі США Угоди про копалини та напередодні переговорів з Росією.

Дата публікації
Кількість переглядів
1554
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie