Скільки українців довіряють Зеленському: соціологи здивували відповіддю

Володимир Зеленський / © скриншот з відео

Реклама

Станом на першу половину травня 2025 року, рівень довіри до президента України Володимира Зеленського становить 74%.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Для порівняння, у березні цього року таких було 69%. Частка тих, хто не довіряє главі держави, зменшилася з 28% до 22%. Таким чином, баланс довіри-недовіри покращився з +41% до +52%.

Реклама

Окрім цього, КМІС знову дослідив, що українці думають про можливість проведення національних виборів. Навіть за умов гарантій безпеки після перемир’я, 71% респондентів виступають проти виборів, вважаючи, що вони мають відбутися лише після остаточного завершення війни.

Водночас 25% опитаних підтримують ідею виборів після перемир’я або навіть у нинішніх умовах.

У березні 2025 року кількість прихильників виборів до завершення війни була нижчою — лише 19%. Натомість тих, хто хотів би дочекатися мирної угоди, було 78%, тобто на 7% більше, ніж зараз.

Нагадємо, Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що вибори можуть відбутися лише після завершення війни та скасування воєнного стану — за умови міцних гарантій безпеки.

Реклама