Скільки українців довіряють Зеленському зараз: результати опитування

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Більшість українців довіряють президенту Володимиру Зеленському станом на другу половину березня. Баланс довіри-недовіри становить +41%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

За даними опитування, Зеленському довіряють 69% українців, а не довіряють – 28%. Баланс довіри-недовіри до президента України становить +41%.

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У КМІС нагадали, що у період від 14 лютого до 4 березня Зеленському довіряли 67% громадян, а 29% – не довіряли. Баланс довіри-недовіри до глави держави становив +38%.

Коментуючи результати соцопитування, заступник директора КМІС Антон Грушецький зауважив, що серед українців зберігається досить висока довіра до Зеленського, а він сам сприймається як легітимний глава держави.

"Треба розуміти, що висока довіра (і її ріст за останній період) насамперед обумовлені сприйняттям Зеленського як президента та виразника інтересів України і українців (і меншою мірою може йтися про симпатії на особистісному рівні як до людини чи політика)", – пояснив Грушецький.

Він додав, що українці усвідомлюють екзистенційну загрозу з боку Росії та її громадян і саме опір ворогу є пріоритетом №1.

Опитування КМІС було проведено у період від 12 до 22 березня 2025 року методом телефонних інтерв’ю серед 1326 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних владі регіонах України.

Нагадаємо, раніше результати опитування, проведеного компанією Ipsos на замовлення британського видання The Economist, показали, що на середину березня дії Зеленського схвалювали 72% українців, а на виборах за нього проголосували б 46% громадян.

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