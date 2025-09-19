Скільки українців довіряють Зеленському зараз: результати опитування

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського у вересні 2025 року практично не змінився порівняно з початком серпня. Так, главі держави на сьогодні довіряють 59% громадян.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Згідно з результатами опитування, нині 59% громадян довіряють Зеленському, тоді як 34% висловлюють недовіру. Для порівняння: у серпні ці показники становили відповідно 58% і 35%. Баланс довіри та недовіри до президента України наразі становить +25% (проти +23% у серпні).

Реклама

Попри стабільність останніх двох місяців, нинішні показники нижчі за пікові значення цього року. Найвищий рівень довіри до Зеленського фіксували на початку травня 2025 року — тоді главі держави довіряли 74% опитаних. Це було одразу після підписання зі США Угоди про копалини та напередодні переговорів з Росією у Стамбулі.

Разом із тим, теперішній рівень довіри до президента все ще перевищує показники кінця минулого року. У грудні 2024 року довіра до Зеленського сягнула відносного мінімуму — 52%, що стало найнижчим результатом від початку повномасштабного вторгнення.

Опитування КМІС було проведене упродовж 2-14 вересня 2025 року на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних владі регіонах України. Було опитано 1023 респонденти віком від 18 років.

До слова, за результатами серпневого опитування соціологічної групи «Рейтинг», українці обрали б зараз президентом України Зеленського (35% голосів), а на другій сходинці у рейтингу електоральних симпатій опинився посол у Великій Британії Валерій Залужний (25%). На парламентських виборах лідирувала б умовна партія Залужного (24%), а за нею — умовний блок Зеленського (20%).