Скільки українців довіряють Зеленському зараз: результати опитування

Президент України Володимир Зеленський

Станом на кінець грудня 2025 року президентові України Володимиру Зеленському довіряли 59% громадян, що демонструє стійкість рейтингу попри гучні корупційні скандали. Проте соціологи зазначають, що підтримка стала вкрай динамічною і залежить від успіхів на міжнародній арені.

Про це йдеться у результатах соцопитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Рівень довіри до Зеленського наразі становить 59%, тоді як 35% українців заявляють про недовіру. Таким чином, баланс довіри й недовіри становить +24%. Порівняно з початком жовтня ці показники майже не змінилися, тож за підсумками грудня ставлення до президента загалом залишалося стабільним і не зазнало суттєвих коливань від рівня кількамісячної давнини, зокрема до появи інформації про корупцію в енергетичній сфері.

Водночас соціологи наголошують, що довіра до глави держави є мінливою та значною мірою залежить від суспільного контексту. Вирішальну роль відіграє те, які теми домінують у публічному просторі — внутрішні, як-от управління державою чи корупція, або ж зовнішні, зокрема відносини з партнерами та переговори щодо миру. Так, серед опитаних наприкінці листопада (26 — 30 листопада) Зеленському довіряли 49% респондентів. На початку грудня (1 — 13 грудня) цей показник зріс до 63%, а в другій половині місяця (14 — 29 грудня) знизився до 55%.

Загалом дані свідчать, що після оприлюднення інформації про корупцію в енергетичному секторі президент втратив близько 10 відсоткових пунктів підтримки. Однак на тлі активізації міжнародного порядку денного та обговорень мирних перемовин відбулося чергове «згуртування навколо прапора», що знову підвищило рівень довіри. Наприкінці грудня ефект цього згуртування дещо послабився, і намітилася тенденція до помірного зниження підтримки. Водночас на завершення 2025 року довіра до президента залишалася вищою, ніж наприкінці 2024-го.

Соціологи прогнозують, що й надалі показники довіри до глави держави залишатимуться динамічними та чутливими до поточних подій, зокрема кадрових рішень.

Варто також звернути увагу на структуру довіри: із 59% громадян, які позитивно ставляться до президента, 26% заявляють про повну довіру, а ще 33% — про радше довіру. Опитування КМІС, проведене у вересні — жовтні 2025 року, показало суттєву різницю між цими групами: ті, хто повністю довіряє Зеленському, хотіли б бачити його президентом і після війни, тоді як респонденти з позицією «скоріше довіряю» переважно виступають за появу нового лідера з нової генерації, а не з чинної опозиції.

Серед 35% опитаних, які не довіряють президенту, 23% заявляють про повну недовіру, а 12% — про радше недовіру. Ці дві групи також відрізняються своїми поглядами з окремих суспільно-політичних питань.

Опитування КМІС було проведене упродовж 26 листопада — 29 грудня 2025 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних владі регіонах України був опитаний 1001 респондент у віці 18 років і старше.

До слова, за результатами опитування КМІС, проведеного у листопаді — грудні 2025 року, після війни серед тих, хто визначився, на виборах до Верховної Ради 19,9% проголосували б за партію Валерія Залужного. Далі йдуть «Європейська солідарність» Петра Порошенка (16,2%) та «Третя штурмова бригада» Андрія Білецького (11,9%). Блок Володимира Зеленського з результатом 11,3% опустився на четверте місце, а замикає п’ятірку лідерів партія Кирила Буданова (10,4%).