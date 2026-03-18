Скільки українців довіряють Зеленському зараз: результати опитування

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Після лютневого спаду рівень довіри до президента України Володимира Зеленського у березні повернувся до позначки 62%. Водночас не довіряють главі держави 32% опитаних громадян.

Про це свідчить результати соцопитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

У КМІС нагадали, що наприкінці січня — у середині лютого 2026 року рівень довіри до Зеленського відчутно зменшився: з 61% до 53%. Водночас частка тих, хто не довіряв президенту, тоді зросла з 33% до 41%.

Реклама

Рівень довіри до Зеленського у березні

Однак уже на початку березня показники повернулися до попереднього рівня: довіра до Зеленського знову сягнула 62%, тоді як недовіра становить 32%. Таким чином, баланс довіри й недовіри сягнув +30%.

Якщо розглядати ці показники у контексті ставлення до пропозиції щодо виведення ЗСУ з Донецької області в обмін на гарантії безпеки, то серед тих, хто легко погоджувався з нею, рівень довіри до президента становив 34%. Серед тих, хто підтримував її неохоче — 54%. Нижчий рівень довіри (44%) зафіксовано лише серед респондентів із невизначеною позицією, але їх небагато. Натомість серед категоричних противників цієї пропозиції довіра до Зеленського досягала 70%.

Скільки українців довіряють Зеленському повністю?

Також зберігається тенденція, за якої із загальних 62% тих, хто довіряє главі держави, лише 28% висловлюють повну довіру, тоді як 34% — скоріше довіряють. Це свідчить про наявність значної частини громадян, чиї настрої можуть змінюватися під впливом поточної ситуації — зокрема міжнародних подій, перебігу війни та внутрішніх процесів — і відповідно впливати на загальний рівень довіри.

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» упродовж 1 — 8 березня 2026 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних владі регіонах України було опитано 1003 респонденти у віці від 18 років.

Реклама

Нагадаємо, на кінець січня 2026 року КМІС зафіксував, що 61% українців довіряли Зеленському, тоді як 33% — ні (баланс +28%). Проте використання методу «задуманого знайомого» для більшої анонімності показало нижчий результат довіри — 53%. Соціологи пояснюють цю різницю у 8% не страхом перед владою, а «державницькою позицією»: під час війни респонденти схильні демонструвати єдність і підтримку лідера під час прямого запитання, навіть якщо мають до нього внутрішні претензії.