ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
647
Час на прочитання
2 хв

Скільки українців довіряють Зеленському зараз: результати опитування

Рівень довіри до президента України у березні продемонстрував зростання, досягнувши позитивного балансу у +30%.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Після лютневого спаду рівень довіри до президента України Володимира Зеленського у березні повернувся до позначки 62%. Водночас не довіряють главі держави 32% опитаних громадян.

Про це свідчить результати соцопитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

У КМІС нагадали, що наприкінці січня — у середині лютого 2026 року рівень довіри до Зеленського відчутно зменшився: з 61% до 53%. Водночас частка тих, хто не довіряв президенту, тоді зросла з 33% до 41%.

Рівень довіри до Зеленського у березні

Однак уже на початку березня показники повернулися до попереднього рівня: довіра до Зеленського знову сягнула 62%, тоді як недовіра становить 32%. Таким чином, баланс довіри й недовіри сягнув +30%.

Якщо розглядати ці показники у контексті ставлення до пропозиції щодо виведення ЗСУ з Донецької області в обмін на гарантії безпеки, то серед тих, хто легко погоджувався з нею, рівень довіри до президента становив 34%. Серед тих, хто підтримував її неохоче — 54%. Нижчий рівень довіри (44%) зафіксовано лише серед респондентів із невизначеною позицією, але їх небагато. Натомість серед категоричних противників цієї пропозиції довіра до Зеленського досягала 70%.

Скільки українців довіряють Зеленському повністю?

Також зберігається тенденція, за якої із загальних 62% тих, хто довіряє главі держави, лише 28% висловлюють повну довіру, тоді як 34% — скоріше довіряють. Це свідчить про наявність значної частини громадян, чиї настрої можуть змінюватися під впливом поточної ситуації — зокрема міжнародних подій, перебігу війни та внутрішніх процесів — і відповідно впливати на загальний рівень довіри.

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» упродовж 1 — 8 березня 2026 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних владі регіонах України було опитано 1003 респонденти у віці від 18 років.

Нагадаємо, на кінець січня 2026 року КМІС зафіксував, що 61% українців довіряли Зеленському, тоді як 33% — ні (баланс +28%). Проте використання методу «задуманого знайомого» для більшої анонімності показало нижчий результат довіри — 53%. Соціологи пояснюють цю різницю у 8% не страхом перед владою, а «державницькою позицією»: під час війни респонденти схильні демонструвати єдність і підтримку лідера під час прямого запитання, навіть якщо мають до нього внутрішні претензії.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie