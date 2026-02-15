ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Скільки українців хочуть виборів під час війни — Зеленський назвав відсоток

У разі домовленості з державою-агресоркою про перемир’я на 2-3 місяці в Україні можуть відбутися вибори.

Вибори в Україні під час війни

Вибори в Україні під час війни

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що ідея проведення виборів під час війни майже не має підтримки в українському суспільстві. За його словами, 90% українців проти проведення виборів зараз.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Politico.

Український президент наголосив на тому, що для проведення виборів в Україні насамперед потрібна безпека.

«Можливо, не кінець війни, а припинення вогню чи гарантії безпеки. За таких обставин треба змінити закон. Наш парламент може це зробити, я сподіваюся», — сказав він.

Зеленський зауважив, що 90% українців проти проведення виборів під час війни.

«Якщо комусь цікаво, що думають українці, то 90% проти, бо розуміють, що це жахливо — проводити вибори зараз, під час війни, під обстрілами. Жахливо, як голосуватимуть наші солдати, які нас захищають. Вони мають голосувати. Ми маємо їх почути. Жахливо, як голосуватимуть 8 мільйонів людей за кордоном, але вони мають обрати президента, парламент і місцеву владу», — сказав він.

При цьому український президент додав, що у разі домовленості президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна про 2-3 місяці перемир’я, Україна проведе вибори.

Нагадаємо, в Україні протягом найближчих тижнів планується розроблення «кістяка» документа щодо проведення виборів у воєнний та повоєнний періоди.

