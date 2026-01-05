ТСН у соціальних мережах

Політика
307
1 хв

Скільки українців виступає за проведення виборів до припинення вогню

Більшість українців, понад 59% опитаних, впевнена, що вибори можливі лише після повного завершення війни та після укладання мирної угоди.

Анастасія Павленко
Лише 10% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню

Лише 10% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню, у вересні — 11%. Ще 23% підтримують голосування після перемир’я з гарантіями безпеки, а більшість — лише після мирної угоди.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) від 26 листопада до 29 грудня 2025 року.

59% (у вересні — 63%) продовжують наполягати, що вибори можливі лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни.

Нагадаємо, Україна не обговорювала зі США проведення парламентських та місцевих виборів у країні. США робили запит лише на президентські вибори. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у чаті Офісу президента 18 грудня.

Напередодні президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico висловив думку, що в Україні настав час провести президентські вибори.

Згідно із Законом України «Про правовий режим воєнного стану» (стаття 19), під час дії воєнного стану забороняється проведення будь-яких виборів, референдумів та інших форм народного волевиявлення. Це стосується президентських, парламентських і місцевих виборів.

307
