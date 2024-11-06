Складає чорний список: Трамп веде облік тих, хто не привітав його з перемогою

Трамп слідкує за тими, хто привітав його з перемогою.

Новообраний президент США Дональд Трамп і його союзники уважно стежать за тим, хто і коли звертається до нього.

Про це пише CNN.

Трамп, який цінує лояльність, а також лестощі, насолоджувався контактами з іноземними лідерами напередодні виборів і запитував у приватних розмовах, чому деякі лідери не намагалися зв'язатися з ним.

Світові лідери вже почали вітати новообраного президента, в тому числі лідери з Європи та Африки, а речник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що вони сподіваються на "мирне співіснування" зі Сполученими Штатами безпосередньо перед тим, як Трамп здобув перемогу на виборах.

На початку цього року, коли почало здаватися, що колишній президент переможе в Айові, Трамп відстежував, хто з республіканців і коли його підтримує, і це вплинуло на те, як він поводився з конкретними особами - він робить те ж саме, коли йдеться про світову арену.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також вже відреагував на перемогу Дональда Трампа на виборах у США 2024 і заявив, що сподівається на продовження підтримки України у боротьбі проти російського агресора.

ТСН.ua пропонує стежити за свіжими новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про все довкола голосування та оперативно повідомимо результати виборів у США.

Читайте також: