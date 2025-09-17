ТСН у соціальних мережах

Політика
94
1 хв

Складна гра: чому США і Китаю не вигідна ні перемога, ні поразка України

Експерт пояснив, чому ні Пекіну, ні Вашингтону не вигідна поразка РФ

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Війна без переможців?

Сполученим Штатам і Китаю не вигідна поразка Росії, але водночас Пекін і Вашингтон не хочуть допустити краху України.

Таку думку висловив експерт з питань вивчення Росії, політолог Ігар Тишкевич із Білорусі, який живе в Україні з 2008 року, передає «Київ 24».

«Ні Китаю, ні Сполученим Штатам не потрібне зміцнення РФ. Тут наша біда, що ні РФ, ні Китаю не вигідна повна поразка України, але і не вигідна поразка Росії», — пояснив він.

За словами експерта, зміцнення режиму в РФ може означати повернення агресивних геополітичних амбіцій до Кремля. Ці процеси вказують на складну дипломатичну гру, де Україна повинна ретельно зважувати свої дії у відповідь на міжнародні сигнали, зазначив Тишкевич.

Раніше колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, за якої умови НАТО вдарить по РФ.

