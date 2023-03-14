Складне, але правильне рішення: ветеран "Айдару" розповів, чому важливо втримати Бахмут

Ветеран батальйону "Айдар" Євген Дикий називає складним, але правильним рішенням для ЗСУ залишитись у Бахмуті Донецької області та продовжувати захищати його. Росіяни своїх військових у місті посилають фактично на забій.

Таку думку екскомандир “Айдару” висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, дедалі більше російських частин стають небоєздатними після боїв за Бахмут, а тому вже зараз не підтримують наступу на інших ділянках фронту.

"Всі вони пов’язані ось цим одним маленьким центром Бахмут. Коли настане час нашого контрнаступу, то не факт, що частини, які пройшли Бахмут, матимуть змогу навіть нормально оборону тримати. Тобто це така моторошна м’ясорубка, але в якій ворог втрачає набагато більше, ніж ми", - каже Дикий.

Дикий наглошує, що ЗСУ не здають Бахмут, зокрема, з гуманітарної точки зору. Адже під час боїв місто практично стерли з лиця землі, Втім, далі є Сіверськ, Слов’янськ, Краматорськ та Костянтинівка.

"Поки що це цілі міста, цілі інфраструктури. Там є громадянське населення. Якщо ми здамо Бахмут, а я не виключаю, що, на жаль, це може все-таки в якийсь момент стати необхідністю. З військового погляду зміниться не так багато. Ми просто відійдемо на наступну лінію оборони, яка давно готова, і це буде не обвал фронту, не прорив фронту. А от із гуманітарної - чотири міста з тилових стануть такими ж фронтовими, як зараз Бахмут", - сказав Євген Дикий.

Бої за Бахмут

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на сході залишаєся дуже важкою. Особливо президент відзначив Білогорівку, Марʼїнку, Авдіївку, Бахмут, Вугледар і Камʼянку. Він наголосив, що там "вирішується, яким буде наше майбутнє".

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман каже, що Бахмут дуже важливий для окупанта. Адже війська ворога зараз намагаються зосередити всі свої зусилля, аби прокласти "сухопутний коридор" між Росією та півостровом Крим, зробити цю смугу більш широкою.

За словами командувача сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського, російські штурмові загони "Вагнера" наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону українських військ і просунутися до центральних районів міста.

У ДПСУ наголошують, що вони продовжують мужньо тримати місто під своїм контролем. Українські війські ведуть запеклі бої з російсько-окупаційними військами за місто-фортецю Бахмут.

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