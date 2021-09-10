"Складно, дешево і невигідно": Зеленський чекає на людей, які готові працювати на державу за 30 тисяч грн

Президент на форумі YES взяв на роботу випускника Кембриджа.
Президент Володимир Зеленський заявив, що працювати на державу складно, невигідно і дешево, тому він чекає на молодих і амбітних людей, які готові працювати на країну за 30 тисяч гривень на місяць.
Про це у четвер, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на Ялтинській міжнародній конференції (YES).
Так, до Зеленського звернувся Артем Шаіпов, глава Асоціації українців-випускників провідних університетів світу, яка обʼєднує понад три тисячі осіб, які навчалися в кращих вишах світу. Шаіпов розповів, що ще два роки тому Асоціація направила Зеленському лист з пропозицією співпраці, щоб допомогти з кадрами, з людьми, які хотіли б працювати на українську державу, але відповіді не було.
Зазначимо, сам Артем Шаіпов народився у місті Бахмут Донецької області. Після школи він вступив у Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де здобув освіту правника. Освіту магістра Артем здобув у Кембридзькому університеті у Великій Британії.
"Спробуйте зараз. Там на Банкову не все доходить. Чесно", — відповів Зеленський.
"Я не просто за те, щоб такі люди працювали. Я вам чесно скажу: хотів би, щоб замість нас працювали. Тому що ми всі вже напрацювалися, якщо чесно", — додав він.
Президент зазначив, що працювати на державу складно, дешево і невигідно.
"Вся репутація завдяки деяким людям змінюється. За все це максимум, що ти отримаєш – в історії скажуть, що ти був нормальним. Чи готові ви працювати на державу Україна на високій посаді за 30 тисяч гривень?
– запитав він.
Шаіпов відповів, що готовий, якщо знатиме, що його робота приносить користь країні. Зеленський одразу ж відповів, що бере хлопця на роботу і запитав, чи є у нього ще 10 потужних спеціалістів, які також погодяться на таку зарплату.
"Приходьте з людьми, візьміть найкращих, які вже готові долучитися та працювати. Ми вас запрошуємо", – наголосив президент, додавши, що хлопець може звернутися до Андрія Єрмака, аби все узгодити.
Нагадаємо:
- Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять президентський університет майбутнього. Для цього він підписав відповідний указ. Президент наголосив, що у виші будуть найкращі умови та викладачі. Навчатимуть в університеті безкоштовно, але за умови, що студенти продовжать навчання в Україні. Далі студенти будуть обіймати державні посади.
- Будівництво університету триватиме три роки і коштуватиме 7,2 млрд грн. Заради цього на ВДНГ забудують 16 гектарів. Що відомо про будівництво президенського університету (університету Зеленського) в Києві - читайте у матеріалі ТСН.ua.