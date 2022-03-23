"Складно дуже! Часом скандально", - Зеленський про переговори з Росією щодо завершення війни

Суттєву допомогу в переговорному процесі надають міжнародні партнери.
Переговори України з Росією щодо завершення війни відбуваються фактично щоденно. Вони - дуже складні.
Про це у нічному відеозверненні 22 березня сказав президент України Володимир Зеленський.
"Продовжуємо працювати на різних рівнях і заради того, щоб спонукати Росію до миру, до припинення цієї жорстокої війни. Працюють українські представники в переговорах, які продовжуються фактично щоденно. Складно дуже! Часом скандально. Але крок за кроком ідемо вперед", - зазначив глава держави.
Він також подякував міжнародних партнерам.
"Вдячний усім міжнародним посередникам, які боряться за Україну, за Європу, за правду, які доносять у Москву реальну картину, чесну і спонукають дивитися реалістично на те, що відбувається у боях і на те, що світ не зупиниться у захисті правди, нашої правди", - сказав Зеленський.
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