"Складно дуже! Часом скандально", - Зеленський про переговори з Росією щодо завершення війни

"Складно дуже! Часом скандально", - Зеленський про переговори з Росією щодо завершення війни

Суттєву допомогу в переговорному процесі надають міжнародні партнери.

Переговори України з Росією щодо завершення війни відбуваються фактично щоденно. Вони - дуже складні.

Про це у нічному відеозверненні 22 березня сказав президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо працювати на різних рівнях і заради того, щоб спонукати Росію до миру, до припинення цієї жорстокої війни. Працюють українські представники в переговорах, які продовжуються фактично щоденно. Складно дуже! Часом скандально. Але крок за кроком ідемо вперед", - зазначив глава держави.

Він також подякував міжнародних партнерам.

"Вдячний усім міжнародним посередникам, які боряться за Україну, за Європу, за правду, які доносять у Москву реальну картину, чесну і спонукають дивитися реалістично на те, що відбувається у боях і на те, що світ не зупиниться у захисті правди, нашої правди", - сказав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 27-го дня війни

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