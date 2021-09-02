"Складно сказати, чи виникла "хімія": Зеленський розповів, як говорив з Байденом про вступ до НАТО та Донбас

"Складно сказати, чи виникла "хімія": Зеленський розповів, як говорив з Байденом про вступ до НАТО та Донбас

Український президент передав Байдену пропозиції щодо формату переговорів про мирне врегулювання ситуації на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський розповів журналістам про що говорив з американським колегою Джо Байденом під час зустрічі у Білому домі.

За її результатами очільник української нації дав невеличку пресконференцію. Відповідаючи на запитання представників ЗМІ про те, чи "виникла "хімія" поміж главами держав, Зеленський підкреслив, що про це "складно сказати".

ТСН.ua зібрав найважливіші тези брифінгу українського президента за результатами обговорення ситуації в світі та в Україні зокрема з главою Білого дому.

Зустріч Зеленського і Байдена (13 фото)

За словами Зеленського, нині немає конкретних термінів надання Україні плану дій щодо членства в НАТО, проте Байден підтримує вступ нашої країни до Альянсу. "Я відчуваю, я чув це, що президент особисто підтримує Україну щодо членства в НАТО", - підкреслив Зеленський.

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Також президент передав американському президенту пропозиції щодо формату переговорів про мирне врегулювання ситуації на Донбасі. "Я запропонував формати ... імплементації представників США. В формат мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. США будуть думати над моєю пропозицією, тому що до зустрічі я не обговорював ці деталі і не передавав", - заявив Зеленський на брифінгу у Вашингтоні в середу.

Зеленський відзначив, що Україна передала й предметні пропозиції щодо безпеки в Чорному морі, їх планують обговорити під час візиту міністра оборони США Ллойдом Остіном до України.

Український президент заявив, що під час зустрічі з Байденом претензій з боку США до його команди і до нього особисто не було.

Нагадаємо, що Байден гарантує введення санкцій у разі енергетичної небезпеки для України через "Північний потік-2".

Нагадаємо, що Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена.

До того ж Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання.

Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "президенти вивели наші відносини на новий рівень".

Зустріч Зеленського і Байдена: на сайті Офісу президента з`явилася спільна заява України і США

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