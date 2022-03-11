"Сколотили сильну націю": пропагандист РФ визнав єдність українців

Рупор Кремля вважає, що Росія недооцінила українців.

Російський кінорежисер і сценарист, який став пропагандистом путінського режиму, Карен Шахназаров визнав, що українці за 30 років незалежності "сколотили" сильну та єдину націю.

Про це рупор Кремля сказав в ефірі росТБ.

"Ми, звичайно, багато про це тут говорили з приводу розірваності українського народу: північ, південь, захід, схід. І я про це багато говорив. Але треба віддати належне: вони за 30 років, судячи з усього, взагалі сколотили націю". ..але взагалі відчуття, що ось ця нація — центральна та західна Україна — вона стала досить єдиною", — заявив він.

Шахназаров визнав, що українці негативно ставляться до окупантів, а проти загарбників РФ воюють не міфічні "націоналістичні батальйони", а мотивовані ЗСУ.

"Ми не бачимо масової здачі в полон, ми не бачимо особливої привітності з боку українських громадян. Ми бачимо завзятий опір ЗСУ. Хоча, як думалося, що вони, крім нацбатів, не будуть боротися. Вони борються! Не заперечуватимемо реальність. Тому мені здається, за ці 30 років вони перетворилися на єдину націю", — каже пропагандист.

За його словами, РФ недооцінила українців.

"Якщо у нас є ідеї розділити Україну, то маю відчуття, що це може не вийти", — зазначив Шахназаров. Також він звернув увагу, що в Україні немає жодної політичної сили, яка відкрито підтримала б окупантів.

Раніше у Генштабі заявили, що російські окупанти програють на фронті, а тому зосередилися на поширенні фейків.

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