"Скоординували кроки": Зеленський провів перемовини з фон дер Ляєн та Мішелем

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з очільницею Європейської комісії та президентом Європейської Ради.

Глава держави висловив вдячність за рішення Єврокомісії рекомендувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні 17 червня.

"Говорив сьогодні з пані президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував їй та усім членам Єврокомісії за сьогоднішнє рішення. Також говорив з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Координуємо кроки. Я вдячний Шарлю за те, що він відчуває історичне значення цих процесів і для України, і для майбутнього Європи", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Єврокомісія офіційно пропонує надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Зауважимо, остаточне рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня. 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Київ заповнив і передав Єврокомісії дві частини опитувальника, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС.