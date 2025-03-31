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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Скоро ми забудемо про переговори": політолог про поведінку Трампа і зникнення Рубіо з поля зору

Чому насправді Дональд Трамп каже журналістам, що він незадоволений Путіним.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Дональд Трамп, Рубіо та переговори

Чому Трамп каже журналістам про своє незадоволення Путіним / © ТСН.ua

З огляду на те, що президент США Дональд Трамп каже журналістам про своє незадоволення кремлівським очільником Володимиром Путіним, зникнення з інформаційного поля держсекретаря Марко Рубіо тощо, скоро про мирні переговори буде забуто.

Про це в ефірі “Київ 24” сказав політолог Дмитро Васильєв.

“Трамп вже починає говорити журналістам, що він незадоволений Путіним. Марко Рубіо зник з інформаційного поля. У Майка Волтса, радника з безпеки, є проблеми з "сигнал-гейтом". Міністр оборони більше сконцентрований на Китаї. У мене є таке враження, що скоро ми забудемо про ці переговори”, — вважає Васильєв.

Водночас, за його словами, Євроатлантичний союз ще нагадає про себе.

Політолог вважає, що Європа та США разом покажуть, що той союз є на противагу союзу Китаю, Росії, Ірану і КНДР.

Нагадаємо, США зупинили фінансування програми з пошуку викрадених РФ українських дітей. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

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