- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 3070
- Час на прочитання
- 1 хв
"Скоро ми забудемо про переговори": політолог про поведінку Трампа і зникнення Рубіо з поля зору
Чому насправді Дональд Трамп каже журналістам, що він незадоволений Путіним.
З огляду на те, що президент США Дональд Трамп каже журналістам про своє незадоволення кремлівським очільником Володимиром Путіним, зникнення з інформаційного поля держсекретаря Марко Рубіо тощо, скоро про мирні переговори буде забуто.
Про це в ефірі “Київ 24” сказав політолог Дмитро Васильєв.
“Трамп вже починає говорити журналістам, що він незадоволений Путіним. Марко Рубіо зник з інформаційного поля. У Майка Волтса, радника з безпеки, є проблеми з "сигнал-гейтом". Міністр оборони більше сконцентрований на Китаї. У мене є таке враження, що скоро ми забудемо про ці переговори”, — вважає Васильєв.
Водночас, за його словами, Євроатлантичний союз ще нагадає про себе.
Політолог вважає, що Європа та США разом покажуть, що той союз є на противагу союзу Китаю, Росії, Ірану і КНДР.
Нагадаємо, США зупинили фінансування програми з пошуку викрадених РФ українських дітей. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо.
Читайте також: