"Скоро ми забудемо про переговори": політолог про поведінку Трампа і зникнення Рубіо з поля зору

Чому Трамп каже журналістам про своє незадоволення Путіним / © ТСН.ua

Реклама

З огляду на те, що президент США Дональд Трамп каже журналістам про своє незадоволення кремлівським очільником Володимиром Путіним, зникнення з інформаційного поля держсекретаря Марко Рубіо тощо, скоро про мирні переговори буде забуто.

Про це в ефірі “Київ 24” сказав політолог Дмитро Васильєв.

“Трамп вже починає говорити журналістам, що він незадоволений Путіним. Марко Рубіо зник з інформаційного поля. У Майка Волтса, радника з безпеки, є проблеми з "сигнал-гейтом". Міністр оборони більше сконцентрований на Китаї. У мене є таке враження, що скоро ми забудемо про ці переговори”, — вважає Васильєв.

Реклама

Водночас, за його словами, Євроатлантичний союз ще нагадає про себе.

Політолог вважає, що Європа та США разом покажуть, що той союз є на противагу союзу Китаю, Росії, Ірану і КНДР.

Нагадаємо, США зупинили фінансування програми з пошуку викрадених РФ українських дітей. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

Читайте також: