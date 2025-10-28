- Дата публікації
-
Політика
- Політика
327
- 327
1 хв
- 1 хв
«Скоротіть це, і Путіну кінець»: в Сенаті США сказали, що треба зробити для закінчення війни
Китай, Індія та Бразилія купують основну частину російських енергоносіїв.
Економіка російського диктатора Путіна тримається на прибутках від продажу нафти та газу за кордон.
На думку американського сенатора Ліндсі Грема, ці доходи потрібно зменшити — і Кремлю «настане кінець», інформує Новини.LIVE.
За словами політика, Китай, Індія та Бразилія купують більшу частину російських енергоносіїв.
«Якби вони змусили Путіна укласти мир — війна б закінчилася», — заявив сенатор.
Він також зазначив, що санкції проти провідних російських нафтових компаній уже змусили Китай відмовитися від переробки російської нафти.
Раніше повідомлялося, що агенція Reuters проаналізувало нові санкції США проти РФ і вирішило, що вони «ні до чого не призведуть».
Ми раніше інформували, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв, якого Путін терміново послав до Вашингтона після запроваджених санкцій США, заявив про «титанічні спроби» зірвати будь-який її діалог Кремля з американською стороною.