ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
327
Час на прочитання
1 хв

«Скоротіть це, і Путіну кінець»: в Сенаті США сказали, що треба зробити для закінчення війни

Китай, Індія та Бразилія купують основну частину російських енергоносіїв.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ліндсі Грем

Ліндсі Грем / © Associated Press

Економіка російського диктатора Путіна тримається на прибутках від продажу нафти та газу за кордон.

На думку американського сенатора Ліндсі Грема, ці доходи потрібно зменшити — і Кремлю «настане кінець», інформує Новини.LIVE.

За словами політика, Китай, Індія та Бразилія купують більшу частину російських енергоносіїв.

«Якби вони змусили Путіна укласти мир — війна б закінчилася», — заявив сенатор.

Він також зазначив, що санкції проти провідних російських нафтових компаній уже змусили Китай відмовитися від переробки російської нафти.

Раніше повідомлялося, що агенція Reuters проаналізувало нові санкції США проти РФ і вирішило, що вони «ні до чого не призведуть».

 Ми раніше інформували, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв, якого Путін терміново послав до Вашингтона після запроваджених санкцій США, заявив про «титанічні спроби» зірвати будь-який її діалог Кремля з американською стороною.

Дата публікації
Кількість переглядів
327
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie