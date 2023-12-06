"Скринька Пандори з агресією": Блінкен попередив про загрозу, якщо не допомогти Україні

Якщо не допомагати Україні у війні з РФ, то "Путіну буде дозволено діяти безкарно".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про важливість продовження допомоги Україні задля досягнення нею успіху і задля поразки Росії.

Свою заяву Блінкен зробив на заході вашингтонської некомерційнї організації "Коаліція глобального лідерства США", повідомляє "Європейська правда".

Американський держсекретар сказав, що припинення підтримки України дозволить президенту Росії Володимиру Путіну безкарно продовжувати його агресивні плани.

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"Ми повинні забезпечити, щоб Україна продовжувала досягати успіху. Ми повинні забезпечити, щоб Росія продовжувала зазнавати поразки. Якщо ми цього не зробимо, Путіну буде дозволено діяти безкарно, що відкриє скриньку Пандори з агресією по всьому світу", – наголосив Блінкен.

Політик також зауважив, що додаткове фінансування важливе і для Ізраїлю, і для мирних жителів Гази.

Нагадаємо, демократи у Сенаті США представили оновлений пакет національної безпеки на приблизно 111 млрд дол., які передбачені на допомогу для України та Ізраїлю, а також не заходи на південному кордоні самих Штатів.

Республіканці та демократи провели напередодні закритий брифінг у Конгресі, аби знайти компроміс у згаданому питанні, але так і не дійшли згоди. Частина республіканців залишила зустріч.

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