Путін знову заговорив про Україну як "дружній народ" та "малоросів"

Російський президент хоче "написати статтю" про народи.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не вважає, український народ недружнійм.

Про це він заявив в ході прямої лінії.

"Я вважаю, що українці і росіяни це один народ. Євреї в Ізраїль приїжджають з Африки, Європи та інших країн світу, з Африки взагалі чорненькі приїжджають. Що далеко ходити, у нас є народ в Росії мордва, кілька груп, але всі вони вважають себе Мордвинами, розмовляють мовою однієї групи, але один одного не розуміють, у них мова відрізняються більше один від одного ніж російський і український, але вони дорожать своєю єдністю. По-перше, вони розумні, і розуміють, що дроблення до доброго не приводить. Російський народ давно намагалися роздрібнити", - зазначив він.

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Російський президент пояснив, як раніше трактувалася складова: "великороси", "білороси" і "малороси".

"Я статтю напишу, аналітичну статтю з цього приводу, сподіваюся, в Росії і Україні ознайомляться з цим. Я не вважаю, що український народ є недружнім, ми єдине ціле, ось керівництво явно недружньо нам, це очевидно. Інакше важко було б пояснити проект закону в Раді, де російський народ оголошується некорінним. З давніх-давен тут жили росіяни люди, а тепер вони оголошуються некорінними. Частина людей може виїхати, але куди поїхати: квартира робота. Доведеться листуватися, щоб не стати людьми другого сорту", - резюмував російський лідер

За словами Путіна, "видавлюють російську мову" і "всюди вистачає вузьколобих людей і крайніх націоналістів".

Раніше у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про можливе проведення всеукраїнського референдуму щодо розриву зв'язків з окупованим Донбасом, якщо не спрацює жоден з варіантів врегулювання конфлікту.

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