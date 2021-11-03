"Скрутки" і ухилення від сплати податків: НАБУ прийшло з обшуком до ексміністра економіки Любченка

"Скрутки" і ухилення від сплати податків: НАБУ прийшло з обшуком до ексміністра економіки Любченка

Напередодні він подав у відставку.

У колишнього першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Олексія Любченка у середу, 3 листопада, відбуваються обшуки. Обшуки відбуваються і у виконувача обов'язків голови Державної податкової служби Євгена Олійнікова та центрального апарату ДПС.

Про це повідомляє Слідство.Інфо з посиланням на джерела.

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За даними видання, обшуки можуть бути пов'язані зі "скрутками" та ухиленням від сплати податків. Слідчі дії проводять НАБУ та СБУ, які цю інформацію наразі не коментують.

У свою чергу у податковій повідомляють, що обшуки проводять у ДПС у справі про порушення податкового законодавства підприємствами Полтавської області.

Зазначається, що податкова ще у грудні 2020 року та у січні 2021 року провела перевірку управління у Полтавській області з питань відпрацювання ризикових підприємств, у тому числі й тих, які фігурують у цій справі.

"За результатами перевірки було виявлено низку порушень службової дисципліни представниками ГУ ДПС у Полтавській області, у зв'язку з чим до посадових осіб було вжито заходів дисциплінарного впливу", - йдеться у повідомленні.

У ДПС запевнили, що передали матеріали перевірок до Держбюро розслідувань.

Нагадаємо:

Верховна Рада 3 листопада звільнила з посад одразу п'ятьох урядовців. Так, без очільників залишились Мінекології, Мінекономіки, Міноборони, Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Так, без очільників залишились Мінекології, Мінекономіки, Міноборони, Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. "За" відставку першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка свої голоси віддали 320 народних обранців. Він не протримався на посаді і пів року. До слова, Олексій Любченко став віцепрем'єром – міністром економіки 20 травня 2021 року. Раніше він обіймав посаду голови Державної податкової служби.

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