Скринінг українського законодавства від Єврокомісії: в Мінекономіці визнали наявність проблеми (подробиці)

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Про це йшлося на круглому столі на тему: "Переваги та недоліки різних систем оподаткування в Україні", що був організований парламентським Комітетом із питань економічного розвитку та який зібрав представників влади, бізнес-спільноти та експертів.

Європейську директиву 2019/633, за словами президента Асоціації "Укркондпром" Олександра Балдинюка, якраз і розробили, щоб створювати справедливі правила для всіх учасників ринку, оскільки нечесні торговельні практики призводять до чистих економічних збитків, зокрема тоді, коли торговельні мережі фактично перекладають фінансування комерційних ризиків на виробників, які об'єктивно не можуть ними керувати. Часто виробники змушені погоджуватися й на тривалі затримки платежів від торговельних мереж, тоді як їхні європейські конкуренти працюють у більш захищених умовах і мають доступ до дешевших кредитних ресурсів.

"Впровадження європейських норм допоможе забезпечити рівні умови для українських виробників та підвищить прозорість у торговельному секторі", – наголошує Балдинюк, додаючи, що мова йде не про обмеження чи тиск, а про встановлення прозорих і справедливих рамок взаємодії між сторонами, щоб уникнути практик, які підривають довіру та стабільність у всьому ланцюгу постачання.

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Заступник директора Асоціації м'ясної галузі Олександр Спасіченко пропонує конкретне рішення через імплементацію директиви 2019/633: "Буквально можемо брати для нашого законодавства тези, де чітко прописано, що ті, хто має сильнішу переговорну позицію (великі мережі), не можуть давати перевагу над тими, хто її не має (ФОПи, дрібні підприємці). В рамках руху до Європи, гармонізації законодавства, ми завжди можемо посилатися на цю директиву".

Впровадити європейську директиву 2019/633 закликав і представник Асоціації м'ясної галузі та власник групи компаній SMK Group Денис Парамонов. За його словами, нечесні торговельні практики великих мереж – маркетингові бонуси, ретро-бонуси та інші інструменти тиску – "перекосили навіть середній бізнес, не тільки дрібний", а війна ще більше ускладнила ситуацію: "Ми ще не розуміли, як правильно працювати з торговими мережами, а зараз їм дали ще більше повноважень".

Зі свого боку заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа підтвердив максимальну підтримку впровадження директиви 2019/633: "На нещодавньому скринінгу по напрямку МСБ від Єврокомісії – єдине зауваження від ЄК до України було щодо досі не імплементованої директиви ЄС 2019/633".

Народні депутати та керівники провідних бізнес-асоціацій домовились про подальшу співпрацю в цьому напрямку, щоб гарантувати справедливий баланс між фіскальними потребами держави та інтересами всіх форм бізнесу.

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