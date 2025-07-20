Слабкі ознаки життя з’являються в спробі припинити війну в Україні – NYT

Війна в Україні. / © ТСН.ua

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На тлі затяжної війни й неуспішних попередніх спроб дипломатичного врегулювання, президент України Володимир Зеленський запропонував відновити переговори з Росією. Його звернення прозвучало після низки ініціатив адміністрації Трампа — зокрема, обіцянок про постачання ППО та загроз санкцій союзникам Кремля.

Про це пише видання The New York Times.

У відеозверненні Зеленський закликав до прямих переговорів щодо припинення вогню, обміну полоненими та повернення депортованих українських дітей. Зустріч запропоновано провести в Стамбулі, де вже двічі в травні та червні відбувалися раунди переговорів між українською та російською сторонами.

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Це перша пропозиція Зеленського після того, як Вашингтон погодився допомогти Україні з ППО і заявив про 50-денний термін для припинення російських обстрілів, який розглядається як неофіційний ультиматум. Проте в Кремлі на неї не відповіли напряму: речник президента РФ Дмитро Пєсков повторив загальну тезу про бажання миру, але підкреслив, що для Росії “головне — досягти своїх цілей”.

РФ вкотре озвучила свої вимоги: визнання нових територіальних реалій, гарантії нейтралітету України, відмова від вступу в НАТО, обмеження української армії та закріплення російської мови як офіційної.

Адміністрація Трампа, попри зусилля, поки не досягла прориву. Попередній раунд переговорів минулого місяця завершився домовленістю лише про передачу тіл загиблих. У Києві це сприймають як сигнал, що ідея “зупинити війну за 24 години”, яку Трамп активно просував під час виборчої кампанії, не витримує зіткнення з реальністю. Навпаки — саме в період його посередництва Росія активізувала ракетні удари та посилила наступ на сході.

Попри це, Україна використала переговори, щоб уникнути тиску з боку США: погодившись на умови припинення вогню і розподілу майбутніх доходів від природних ресурсів, Київ отримав гарантії постачання ППО й підтримку західних партнерів. Угода передбачає, що союзники передають Україні озброєння, а заміну закуповують у США.

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Очікується, що нова партія комплексів Patriot прибуде з Німеччини. Ще сім країн НАТО готуються наслідувати приклад Берліна. Це має стати фактором, що змусить Росію не зволікати з відповіддю, адже покращена система ППО України зменшує її вразливість до ракетних атак.

Водночас у США дедалі більше сумнівів у доцільності 50-денного дедлайну. Навіть союзники Трампа визнають, що бездіяльність Москви на цьому етапі знову може звести всі зусилля нанівець.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін хоче перевести питання війни в Україні у дипломатичне русло та швидко її закінчити.