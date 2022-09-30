Слабкість Росії та членство України в НАТО: головне з пресконференції Столтенберга

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив спробу Росії анексувати території України і назвав це проявом слабкості. Він також запевнив Україну у подальшій підтримці і прокоментував її наміри вступити до Альянсу.

Про це Столтенберг заявив на пресконференції 30 вересня. ТСН.ua зібрав головні заяви очільника НАТО.

Про спробу анексії

Генсек НАТО назвав ознакою слабкості спробу президента РФ Володимира Путіна анексувати українські території.

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"Це ознака слабкості. Це визнання показує, що війна Росії проти України не відбувається так, як заплановано. Путін зазнав поразки у своїх стратегічних цілях", – сказав Столтенберг.

Він додав, що НАТО висловлює рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також запевнив державу у подальшій підтримці.

Вступ України до НАТО

Столтенберг сказав, що двері НАТО залишаються відчиненими для будь-якої демократичної країни, коментуючи питання про можливість прискореної процедури вступу України до Альянсу.

"Союзники НАТО зустрілися у Мадриді і тоді теж було зроблено чітку заяву, що ми підтримуємо право України обирати свій шлях і вирішувати, у які оборонні альянси вступати. Звичайно, рішення про це членство має ухвалюватися усіма 30-ма членами. Це консенсусне рішення", – сказав очільник Альянсу.

Ядерні погрози РФ

Столтенберг попередив Росію про суттєві наслідки у разі застосування ядерної зброї.

"НАТО пильно стежить за тим, що робить Росія. Росія мусить розуміти, що ядерна війна не може бути виграна. І будуть дуже суттєві наслідки для Росії, якщо вона застосує ядерну зброю. Про це було чітко донесено Росії. Тому ми надалі будемо підтримувати Україну", – сказав генсек НАТО.

Про завершення війни

Столтенберг сказав – якщо Росія припинить воювати, настане мир. Проте, якщо Зеленський та Україна припинять воювати, то вона перестане існувати як незалежна держава.

"Ми закликаємо президента Путіна припинити війну. Він відповідальний за те, що її розв’язав, і на ньому лежить відповідальність її закінчити", – додав генсек НАТО.

"Ми підтримуємо Україну і ця нелегальна анексія українських територій нічого не змінює у природі цієї війни", – наголосив він.

Нагадаємо, 30 вересня Путін підписав документ, який є спробою анексувати окуповані території України.

Невдовзі після цього Зеленський оголосив, що Україна подасть заявку на вступ до Альянсу за пришвидшеною процедурою.

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