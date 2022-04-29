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"Слава богу, що у нас диктатура": Лукашенко розкритикував західну демократію

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"Слава богу, що у нас диктатура": Лукашенко розкритикував західну демократію

Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що без диктатури в країні білоруси "ходили б голитьбою". Він розкритикував західну демократію.

Про це повідомляє "БЕЛТА".

Диктатор Лукашенко порівняв білоруський з режим з демократичною Польщею, Литвою і Латвією. Він заявив, що там нібито немає солі, тому людей не пускають до Білорусі.

"Вот і вся демократія! Слава богу, що у нас диктатура. Ви всі мене критикували: диктатура, диктатура. Так зате порядок є при цій диктатурі. Не було б диктатури, так ходили б голитьбою", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, у Білорусі можуть запровадити смертну кару за "замах на вчинення актів тероризму". 

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