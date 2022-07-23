"Слід діяти більш розумно та підпільно": опозиціонер оцінив, чи будуть протести в разі вступу Білорусі у війну

Всі протести, які треба було провести, білоруси провели 2020 року – так білоруський опозиціонер Франак Вячорка відповів на запитання про те, чи вийдуть громадяни його країни з протестами в разі вступу РБ у війну Росії проти України.

Натомість, за словами опозиціонера, треба паралізувати державну систему й органи, а також деморалізувати людей навколо самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це Вячорка розповів в інтервʼю "Новини.LIVE".

"Всі протести, які треба було провести, ми провели у 2020 році. На вулицях було 1,5 мільйона людей, але ця масовість так і не допомогла усунути режим. Вихід людей на вулиці веде до жертв, масових посадок, але не призвів до змін. Ми організували майже 15 масових маршів по всій країні. В результаті 55 тисяч людей було затримано, більше 300 тисяч активних людей виїхало", – повідомив опозиціонер.

Тому зараз, за його словами, слід діяти розумніше та більш підпільно – паралізувати державну систему, органи і деморалізувати людей навколо Лукашенка.

"Нам обов'язково потрібен розкол еліт, аби люди навколо нього почали тікати і розуміли, що відповідатимуть і за його вчинки", – пояснив Вячорка.

Він розповів, що багато роботи роблять кіберпартизани, люди на місцях. Наприклад, саботують і не виконують рішень та вказівок.

"БелАЗ" (один з найбільших у світі виробник важкої кар'єрної техніки – ред.) за цей рік не продав жодного самоскиду. І це без впливу санкцій. Люди просто не хочуть продавати. Навіщо мені це робити і давати додаткові мільйони доларів лукашенківському режиму? Такий протест у формі саботажу теж дає свій ефект", – запевнив опозиціонер.

За його словами, завдяки державній економіці Лукашенко підгодовував своїх людей і прихильників. Нині він цього робити вже не може, адже вільних грошей у бюджеті немає. А президента Росії Володимир Путін Лукашенку теж не даватиме стільки, скільки потрібно, переконаний Вячорка.

Нагадаємо, як пояснив військовий експерт Денис Попович, Лукашенко відтягує наступ на територію України, тому наразі не варто боятися атаки з боку Білорусі.

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