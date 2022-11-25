Слідчі ДБР проводять обшуки на підприємствах, пов’язаних з Жеваго

Перевіряється можлива причетність Жеваго та інших підконтрольних йому осіб до колабораційної діяльності.

Слідчі ДБР проводять обшуки на підприємствах, пов’язаних з колишнім нардепом та бізнесменом Костянтином Жеваго.

Про це повідомили джерела ТСН з посиланням на інформацію в правоохоронних органах.

У межах розслідування кримінального провадження перевіряється можлива причетність Жеваго та інших підконтрольних йому осіб до колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України). Крім того, перевіряється інформація щодо роботи його підприємств в інтересах РФ.

Зокрема, йдеться про підприємства корпорації "Артеріум". Також слідчі дії відбуваються вдома в осіб, які від імені Жеваго ведуть господарську діяльність в Україні та купують нерухомість та активи підприємств реального сектору економіки в інтересах Жеваго.

За інформацією джерела, існує стійкий взаємний фінансово-господарський зв’язок між Жеваго і цими підприємствами.

Сам Жеваго переховується за межами України, оскільки є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні та перебуває у розшуку.

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